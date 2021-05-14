У США сталася масштабна стрілянина: постраждали 9 людей
В американському місті Провіденс, що в штаті Род-Айленд, сталася стрілянина. У результаті інциденту постраждали 9 людей.
Джерело:АР
За словами шефа місцевої поліції Х'ю Клементса, внаслідок стрілянини 3 людей отримали серйозні поранення.
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Стрілянина в американському місті Провіденс
Згодом в поліції уточнили, що серед поранених є 8 чоловіків і одна жінка.
Спершу невідомі відкрили стрілянину з автомобіля у сторону одного з будинків. Згодом люди, які перебували у цьому будинку, почали стріляти у відповідь. Загалом пролунали кілька десятків пострілів.
Поліція заявила, що стрілянина стала наймасовішою в історії міста. Наразі жодних арештів правоохоронці не здійснювали.
Стрілянини в США: останні інциденти
- 9 травня у місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо під час стрілянини на святкуванні дня народження загинули 7 людей.
- Крім того, на початку травня у штаті Вісконсин невідомий відкрив стрілянину в казино – щонайменше 7 людей отримали поранення.
- У місті Остін в Техасі 18 квітня трапилася стрілянина, внаслідок якої загинули 3 людини.
- А в Індіанаполісі 15 квітня чоловік вбив 8 осіб, ще 4 – отримали поранення.
Інцидент трапився у місті Провіденс: дивіться карту
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