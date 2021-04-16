В Індіанаполісі у США 15 квітня сталась стрілянина. Чоловік відкрив вогонь у будівлі транспортної компанії FedEx.

Стрілок, як пишуть ЗМІ, вчинив самогубство. Мотиви його дій невідомі.

Читайте також Стрілянина у школі в США: є жертва, поранений поліцейський

Що відомо про жертв

За попередньою інформацією, у результаті стрілянини загинули 5 людей. Ще 4 – отримали поранення.

Обставини інциденту встановлюють. На відео з місця події, які публікують в мережі, видно, що біля компанії зібралась купа людей. Також там стоять кілька автівок поліції та "швидких".

Схожі стрілянини у США: останні новини