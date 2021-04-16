В Индианаполисе в США 15 апреля произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в здании транспортной компании FedEx.

Стрелок, как пишут СМИ, совершил самоубийство. Мотивы его действий неизвестны.

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Что известно о жертвах

По предварительной информации, в результате стрельбы погибли 5 человек. Еще 4 – получили ранения.

Обстоятельства инцидента устанавливают. На видео с места события, которые публикуют в сети, видно, что возле компании собралась куча людей. Также там стоят несколько автомобилей полиции и "скорых".

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