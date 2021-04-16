В США мужчина расстрелял 5 человек
В Индианаполисе в США 15 апреля произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в здании транспортной компании FedEx.
Источник:The New York Times
Стрелок, как пишут СМИ, совершил самоубийство. Мотивы его действий неизвестны.
Читайте также Стрельба в школе в США: есть жертва, ранен полицейский
Что известно о жертвах
По предварительной информации, в результате стрельбы погибли 5 человек. Еще 4 – получили ранения.
Обстоятельства инцидента устанавливают. На видео с места события, которые публикуют в сети, видно, что возле компании собралась куча людей. Также там стоят несколько автомобилей полиции и "скорых".
Похожие стрельбы в США: последние новости
- В штате Южная Каролина 8 апреля злоумышленник открыл огонь по людям. В результате погибли 5 человек, среди них – известный врач, его жена и внуки.
- В Мэриленде 6 апреля произошла кровавая стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли сразу 3 человека. Стрелок – тоже. Кстати, он оказался медицинским работником Военно-морских сил США.
- Также в начале апреля в штате Северная Каролина людей обстреляли на вечеринке. Было 3 убитых и 4 раненых.
- 16 марта в Атланте мужчина расстрелял 8 человек в спа-салонах. Большинство жертв – женщины азиатского происхождения.
Поделиться новостью