Стрельба в школе в США: есть жертва, ранен полицейский
В США произошла очередная стрельба. На этот раз в городе Ноксвилль, штат Теннесси. Напавший открыл огонь в здании школы Austin-East Magnet High School.
Источник:твиттер полиции города Ноксвилль
Известно, что погиб один человек (но ученик ли то школы или взрослый – полиция не указала). В перестрелке пострадал также офицер полиции, охранявший учебное учреждение.
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Стрельба в школе в штате Теннесси 12 апреля: что известно
- 12 апреля в городе Ноксвилль (Теннесси, США) нападавший ворвался в школу Austin-East Magnet и открыл стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место, но один человек к тому времени уже погиб.
- При попытке задержать нападавшего ранение получил офицер полиции. Что интересно, здание школы было под охраной.
- Сейчас всех учеников, не имеющих отношения к участию в инциденте, отпустили к семьям. На месте преступления работают представители нескольких правоохранительных ведомств США.
Вероятный нападавший на школу Ноксвилля / Фото из соцсетей
- Также некоторые СМИ (например, Scallywagandvagabond, телеграмм канал Mash) заявили, что стрелка задержали – и это, мол, юноша-афроамериканец. Однако официального подтверждения этому нет.
- В abc News подтвердили информацию о задержании нападавшего, но без подробностей о нем. Издание также сообщило, что правоохранители прибыли в школу по вызову о мужчине, который "возможно имел оружие".
- Стрельба же началась, мол, только тогда, когда полицейские приблизились к подозреваемому.
Стрельба в США: случаи в апреле 2021
- 6 апреля в Мэриленде – на военной базе "Форт Детрик", 3 жертвы.
- 3 апреля – в Округе принца Джорджа, 3 жертвы.
- 3 апреля – в Уилмингтоне, Северная Каролина, 3 жертвы.
- 1 апреля – в городе Орандж в Калифорнии, 4 жертвы.
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