В США произошла очередная стрельба. На этот раз в городе Ноксвилль, штат Теннесси. Напавший открыл огонь в здании школы Austin-East Magnet High School.

Известно, что погиб один человек (но ученик ли то школы или взрослый – полиция не указала). В перестрелке пострадал также офицер полиции, охранявший учебное учреждение.

В этот же день В Париже произошла смертельная стрельба: нападавший скрылся на скутере

Стрельба в школе в штате Теннесси 12 апреля: что известно

12 апреля в городе Ноксвилль (Теннесси, США) нападавший ворвался в школу Austin-East Magnet и открыл стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место, но один человек к тому времени уже погиб.

При попытке задержать нападавшего ранение получил офицер полиции. Что интересно, здание школы было под охраной.

Сейчас всех учеников, не имеющих отношения к участию в инциденте, отпустили к семьям. На месте преступления работают представители нескольких правоохранительных ведомств США.



Вероятный нападавший на школу Ноксвилля / Фото из соцсетей

Также некоторые СМИ (например, Scallywagandvagabond , телеграмм канал Mash ) заявили, что стрелка задержали – и это, мол, юноша-афроамериканец. Однако официального подтверждения этому нет.

В abc News подтвердили информацию о задержании нападавшего, но без подробностей о нем. Издание также сообщило, что правоохранители прибыли в школу по вызову о мужчине, который "возможно имел оружие".

Стрельба же началась, мол, только тогда, когда полицейские приблизились к подозреваемому.

Местные СМИ, например knox news, после инцидента забили тревогу – ведь в 2021 году в Ноксвилле от пуль погибли уже по меньшей мере четверо подростков.

Стрельба в США: случаи в апреле 2021

6 апреля в Мэриленде – на военной базе "Форт Детрик", 3 жертвы.

3 апреля – в Округе принца Джорджа , 3 жертвы.

3 апреля – в Уилмингтоне , Северная Каролина, 3 жертвы.

1 апреля – в городе Орандж в Калифорнии, 4 жертвы.