Стрельба произошла днем 12 апреля перед больницей Анри Дюнана в 16 округе Парижа. О том, что стало мотивом нападения, СМИ пока не сообщают.

Обратите внимание В США вспыхнули масштабные столкновения после убийства афроамериканца

Стрельба в Париже: что известно

Один мужчина открыл огонь по людям. В результате нападения один мужчина от полученных травм умер. Также пострадала женщина, которая является охранницей больницы. Нападавшего на месте происшествия не смогли задержать, он скрылся на скутере.

На месте работает полиция.

Дополняем новость...