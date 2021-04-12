В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) вспыхнули масштабные столкновения из-за убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Юношу застрелил полицейский.

Детали убийства

Автомобиль Райта полицейские остановили из-за нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия правоохранители выяснили, что на арест юноши уже выдали ордер.

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Полицейские пытались задержать Райта. Однако парень проигнорировал их требования и сел в автомобиль. Тогда один из правоохранителей выстрелил в Райта.

Раненый юноша еще сумел проехать несколько улиц, а затем врезался в другой автомобиль.

Райту пытались оказать первую медицинскую помощь, однако рана оказалась несовместимой с жизнью, и юноша умер.

Что говорит мама Райта

Мама Райта рассказала, что ее сына убил полицейский. Кэти Райт призналась, что Данте успел ей позвонить и сообщить, что его остановили правоохранители.

Впоследствии женщина услышала, как Данте говорят выйти из машины. Полицейский приказал Райту не убегать. Тогда телефонный разговор оборвался.

По словам Кэти Райт, в автомобиле с ее сыном была его девушка. В результате аварии она получила незначительные травмы.

Ему было всего 20 лет, и он не заслуживал, чтобы его так расстреляли. Я не хочу этого всего. Я просто хочу, чтобы мой ребенок был дома,

– призналась убитая горем женщина.

Что известно о столкновениях в Бруклин-Сентре

Уже через несколько часов после смерти Райта на улицы вышли сотни людей. К зданию полицейского управления они принесли плакаты Black Lives Matter.

Губернатор Тим Волз заявил, что молится за родных Райта. Политик отметил, что правоохранители унесли жизнь еще одного человека.

Полиция пыталась остановить акцию. Однако активисты отказались расходиться.

Правоохранители рассказали, что кто-то прострелил дверь полицейского участка. Также протестующие повредили несколько полицейских автомобилей.

Правоохранители также сообщили о нескольких ограбленных магазинах в торговых центрах.

Из-за действий участников протеста мэр Бруклин-Сентру объявил в городе комендантский час. Кроме того, отменили занятия в местных школах.

Чтобы остановить активистов, полицейские применили слезоточивый газ.

Протесты в Бруклин-Сентре: смотрите видео

Flashbangs a d tear gas from police pic.twitter.com/7cnXQrf1t2 — David Schuman (@david_schuman) April 12, 2021

Brooklyn Center has 45 officers in its police department. Looks like most, if not all, are holding this line pic.twitter.com/9dlxlqkpZe — David Schuman (@david_schuman) April 12, 2021