Выстрелил полицейский в США вспыхнули масштабные беспорядки после убийства афроамериканца
В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) вспыхнули масштабные столкновения из-за убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Юношу застрелил полицейский.
Источник:ABC News
Детали убийства
Автомобиль Райта полицейские остановили из-за нарушения правил дорожного движения. На месте происшествия правоохранители выяснили, что на арест юноши уже выдали ордер.
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Полицейские пытались задержать Райта. Однако парень проигнорировал их требования и сел в автомобиль. Тогда один из правоохранителей выстрелил в Райта.
Раненый юноша еще сумел проехать несколько улиц, а затем врезался в другой автомобиль.
Райту пытались оказать первую медицинскую помощь, однако рана оказалась несовместимой с жизнью, и юноша умер.
Что говорит мама Райта
Мама Райта рассказала, что ее сына убил полицейский. Кэти Райт призналась, что Данте успел ей позвонить и сообщить, что его остановили правоохранители.
Впоследствии женщина услышала, как Данте говорят выйти из машины. Полицейский приказал Райту не убегать. Тогда телефонный разговор оборвался.
По словам Кэти Райт, в автомобиле с ее сыном была его девушка. В результате аварии она получила незначительные травмы.
Ему было всего 20 лет, и он не заслуживал, чтобы его так расстреляли. Я не хочу этого всего. Я просто хочу, чтобы мой ребенок был дома,
– призналась убитая горем женщина.
Что известно о столкновениях в Бруклин-Сентре
- Уже через несколько часов после смерти Райта на улицы вышли сотни людей. К зданию полицейского управления они принесли плакаты Black Lives Matter.
- Губернатор Тим Волз заявил, что молится за родных Райта. Политик отметил, что правоохранители унесли жизнь еще одного человека.
- Полиция пыталась остановить акцию. Однако активисты отказались расходиться.
- Правоохранители рассказали, что кто-то прострелил дверь полицейского участка. Также протестующие повредили несколько полицейских автомобилей.
- Правоохранители также сообщили о нескольких ограбленных магазинах в торговых центрах.
- Из-за действий участников протеста мэр Бруклин-Сентру объявил в городе комендантский час. Кроме того, отменили занятия в местных школах.
- Чтобы остановить активистов, полицейские применили слезоточивый газ.
Протесты в Бруклин-Сентре: смотрите видео
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