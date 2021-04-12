У місті Бруклін-Сентер (штат Міннесота) спалахнули масштабні сутички через вбивство 20-річного афроамериканця Данте Райта. Юнака застрелив поліцейський.

Деталі вбивства

Автомобіль Райта поліцейські зупинили через порушення правил дорожнього руху. На місці події правоохоронці з'ясували, що на арешт юнака вже видали ордер.

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Поліцейські намагалися затримати Райта. Однак хлопець проігнорував їхні вимоги і сів в автомобіль.Тоді один з правоохоронців вистрілив у Райта.

Поранений юнак ще зумів проїхати декілька вулиць, а тоді врізався в інший автомобіль.

Райту намагалися надати першу медичну допомогу, однак рана виявилася несумісною з життям, і юнак помер.

Що каже мама Райта

Мама Райта розповіла, що її сина вбив поліцейський. Кеті Райт зізналася, що Данте встиг їй зателефонувати і повідомити, що його зупинили правоохоронці.

Згодом жінка почула, як Данте кажуть вийти з машини. Поліцейський наказав Райту не тікати. Тоді телефонна розмова обірвалася.

За словами Кеті Райт, в автомобілі з її сином була його дівчина. У результаті аварії вона отримала незначні травми.

Йому було лише 20 років, і він не заслуговував, щоб його так розстріляли. Я не хочу цього всього. Я просто хочу, щоб моя дитина була вдома,

– зізналася згорьована жінка.

Що відомо про сутички у Бруклін-Сентрі

Вже через декілька годин після смерті Райта на вулиці вийшли сотні людей. До будівлі поліцейського управління вони принесли плакати Black Lives Matter.

Губернатор Тім Волз заявив, що молиться за рідних Райта. Політик зауважив, що правоохоронці забрали життя ще однієї людини.

Поліція намагалася зупинити акцію. Однак активісти відмовилися розходитись.

Правоохоронці розповіли, що хтось прострелив двері поліцейського відділку. Також протестувальники пошкодили декілька поліцейських автівок.

Правоохоронці також повідомили про декілька пограбованих крамниць у торгових центрах.

Через дії учасників протесту мер Бруклін-Сентру оголосив у місті комендантську годину. Окрім того, скасували заняття у місцевих школах.

Щоб зупинити активістів, поліцейські застосували сльозогінний газ.

Протести у Бруклін-Сентрі: дивіться відео

Flashbangs a d tear gas from police pic.twitter.com/7cnXQrf1t2 — David Schuman (@david_schuman) April 12, 2021

Brooklyn Center has 45 officers in its police department. Looks like most, if not all, are holding this line pic.twitter.com/9dlxlqkpZe — David Schuman (@david_schuman) April 12, 2021