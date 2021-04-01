В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу: погибли 4 человека, среди которых – ребенок
В городе Орандж, штат Калифорния, 31 марта неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. В результате погибли по меньшей мере 4 человек, среди жертв – ребенок.
Источник:NBC
Полиция получила сообщение о стрельбе в 200-м квартале в районе Вест-Линкольн-авеню примерно в 17:30.
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Стрельба в Калифорнии
Инцидент произошел в деловом комплексе города Орандж. Там неизвестный открыл огонь по людям.
В результате 6 человек получили огнестрельные ранения. По меньшей мере 4 из них погибли на месте, в том числе один ребенок, еще 2 человека доставили в местные больницы. Полицейских среди раненых и пострадавших нет.
Устроил стрельбу, вероятно, один из пострадавших. Полиция задержала его.
Предыдущие инциденты со стрельбой в США
- 16 марта в Атланте также произошло массовое убийство. Нападающий расстрелял 8 человек в спа-салонах. Большинство жертв тогда были женщинами азиатского происхождения.
- Впоследствии в магазине King Soopers на юге города Боулдер, штат Колорадо, случилась стрельба. В результате ужасного инцидента погибли 10 человек.
- А тогда в городе Вирджиния-Бич произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. В результате погибли 2 человека, еще 8 – пострадали.
Стрельба в Калифорнии: полиция задержала нападающего – видео
В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу: смотрите карту
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