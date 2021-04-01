В городе Орандж, штат Калифорния, 31 марта неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. В результате погибли по меньшей мере 4 человек, среди жертв – ребенок.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 200-м квартале в районе Вест-Линкольн-авеню примерно в 17:30.

К теме Смертельный март и кризис: почему в США снова массово расстреливают людей

Стрельба в Калифорнии

Инцидент произошел в деловом комплексе города Орандж. Там неизвестный открыл огонь по людям.

В результате 6 человек получили огнестрельные ранения. По меньшей мере 4 из них погибли на месте, в том числе один ребенок, еще 2 человека доставили в местные больницы. Полицейских среди раненых и пострадавших нет.

Устроил стрельбу, вероятно, один из пострадавших. Полиция задержала его.

Предыдущие инциденты со стрельбой в США

16 марта в Атланте также произошло массовое убийство. Нападающий расстрелял 8 человек в спа-салонах. Большинство жертв тогда были женщинами азиатского происхождения.

Впоследствии в магазине King Soopers на юге города Боулдер, штат Колорадо, случилась стрельба. В результате ужасного инцидента погибли 10 человек.

А тогда в городе Вирджиния-Бич произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. В результате погибли 2 человека, еще 8 – пострадали.

Стрельба в Калифорнии: полиция задержала нападающего – видео

#BREAKING:

WATCH: Police vehicles are at the scene of a shooting at a business complex in Orange, California. At least four people have been reported killed INCLUDING a child. pic.twitter.com/G1M9D8LxWI — Chauvin Guilty Trial | Day 3 (@IndictPOTUS45) April 1, 2021

At Least 4 Killed in Shooting in City of Orange California, police have "captured the suspect alive" pic.twitter.com/dpFsdzEdzQ — Sk Boz (@skkboz) April 1, 2021

В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу: смотрите карту