Все началось с Атланты в штате Джорджия. Там застрелили восемь человек в трех спа-центрах. Шесть жертв были женщинами азиатского происхождения. Затем в штате Колорадо, городе Боулдер, злоумышленник расстрелял десять посетителей овощного магазина.

Новая трагедия в США

Соединенные Штаты Америки, которые только начинают отходить от разрушительной пандемии коронавируса, были шокированы двумя случаями стрельбы в двух штатах. В целом погибло 18 человек, включая офицера полиции и шесть женщин азиатского происхождения. Эти события случились через год с момента последнего вооруженного нападения такого масштаба.

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Подозреваемый был арестован после ранения на месте совершения преступления, заявила полиция. Пока неизвестно, что стало мотивом к совершению атаки, ведется расследование.

Все началось в 14:30 по местному времени в магазине King Soopers у кампуса Университета Колорадо. Магазин – часть большого торгового центра. "Он просто зашел и начал стрелять, не говоря ни слова", – рассказали свидетели местному сайту Denver Post.



Место последней трагедии в Соединенных Штатах / Фото Denver7

Полицейские чаты рассказывают про обстрелы их позиций, передает CNN. После первых выстрелов люди внутри стали искать укрытие, кое-кто – сбежал через выход для персонала и загрузочный отдел. Другие свидетели рассказали о баррикадах из ящиков и эвакуации через крышу.

Он вооружен винтовкой (вариация AR-15, по данным CNN), наши офицеры отстреливались. Мы не знаем, где он в магазине,

– говорили полицейские своим коллегам.

"Сначала я не распознала шум, но он снова повторился. 15-20 выстрелов, очень быстро. Мой муж подошел и вытолкнул меня за дверь и сказал звонить 911. Далее он вернулся, чтобы убедиться, что с двумя пожилыми женщинами все хорошо" – сказала NYT одна из посетительниц супермаркета.

Полиция с тактическим оружием и даже дронами решила оставить людей внутри торгового центра, только сказав им не двигаться. Позже, их вывели на улицу. Сначала, говорит свидетель на видео, он услышал до десяти выстрелов и увидел трех очевидно раненых – на парковке и внутри магазина.

Одним из первых, кто ответил на вызов был погибший офицер Эрик Талли – ветеран с 11-летним стажем в полиции города. К нему поступал "шквал звонков" из-за стрельбы.



Фото арестованного нападавшего / Фото Twitter CJ Werleman

21-летнего стрелка в наручниках вывели из здания, на ноге у него была, очевидно, кровь. Но невозможно точно сказать, ранили ли его именно копы. Сейчас он в стабильном состоянии в больнице. Обыск у него дома выявил еще больше оружия, сообщил источник CNN. Изучал компьютерную инженерию в Денвере, но неизвестно закончил ли учебу.

Кто стрелял

Его зовут Ахмад Аль Алив Алисса, родом из пригорода Денвера, но родился в Сирии в 1999 году. Занимался борьбой в американской школе. Окружной прокурор добавил, что нападавший "прожил большую часть жизни в США". Прокуроры уже Его зовут Ахмад Аль Алив Алисса, родом из пригорода Денвера, но родился в Сирии в 1999 году. Занимался борьбой в американской школе. Окружной прокурор добавил, что нападавший "прожил большую часть жизни в США". Прокуроры уже предъявили обвинения в 10 убийствах. Он был известен для ФБР, так как связан с другим лицом, в отношении которого ведутся следственные действия.

Проблемный штат и скандальное решение суда

"Сначала это была Атланта, сейчас Боулдер. Кто знает, что будет через две недели? Это распространенный опыт в Америке, особенно для нашего поколения", – рассказала NYT 25-летняя Мередит Джонсон, жительница Боулдера.

Вице-президент Камала Харрис во время присяги нового главы ЦРУ Уильяма Бернса, сказала такие слова: "Это совершенно непонятно. 10 человек, живущих своей жизнью, никому не мешая. Полиция выполняет свои обязанности с мужеством и героизмом". На данный момент все жертвы установлены, их семьи уведомлены о трагедии.

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"Такие магазины как King Soopers были одной из немногих точек сбора для нас во время коронавируса, мы делали там рутинные закупки. Трудно описать, что значит для этого места такая трагедия", – сказал Джо Негузе, конгрессмен от Колорадо. Сенатор США Майкл Беннет заявил, что "для Конгресса давно прошло время, чтобы принять меры для предотвращения попадания опасного оружия в чужие руки".

Запрет на использование штурмового оружия отменил суд / Фото Colorado Springs Gazzette

Проблема в Боулдере касалась скандального судебного решения. Суд запретил городу выполнять запрет на использование оружия. Это решение приняли еще в 2018 году после стрельбы в Флоридской школе. Штурмовые винтовки и крупные магазины к ним были запрещены к свободной продаже.

Но судья Эндрю Хартманн на днях решил это отменить, сославшись на закон Колорадо 2003 года, согласно которому города и округа не могут ограничивать продажу вооружения, "которое в других случаях является законным, согласно федеральными и местными законами".

В целом, Колорадо пережил уже несколько кровавых нападений с огнестрельным оружием, начиная с 1999 года. Именно здесь произошла одна из самых известных американских трагедий – "бойня в школе Колумбайн" – учитель и 12 школьников погибли, стрелок убил сам себя.

В 2012 году возле кинотеатра города Аврора 12 человек погибли и 58 были ранены при нападении (был ночной фильм о Бэтмене). Через три года – осада больницы.В 2019 – возле Литтлтона (это там где школа Колумбайн) снова стреляют в учебном заведении.

Кроме Боулдера и Атланты, стреляли в Стоктоне (Калифорния) Грешеме (Орегон), Хьюстоне и Далласе (Техас), Филадельфии (Пенсильвания). Пострадали десятки человек, но погиб лишь один.

Опасная работа: супермаркеты и пандемия

Магазины по продаже продуктов подвергались нападениям и разбоя и до событий в Боулдере. Работники "имели дело с самими худшими". Многие клиенты приходили вооруженные, не надевали масок, могли заразить всех, кто был внутри COVID-19.

"Они пережили худшее из худшего", – сказала Ким Кордова, представляющая интересы 25 тысяч бакалейных и других рабочих в Колорадо и Вайоминге. Все рисковали своей безопасностью из-за враждебных покупателей. "Их лапали, на них плевали, не носили маски – но они все равно стали героями", – добавила Ким.

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По данным, 155 работников бакалейной сферы умерли от COVID-19 по всей стране. Профсоюз Ким Кордовы добивался большей безопасности в продуктовых магазинах, поскольку покупатели становились все более агрессивными и подвергают все большему риску продавцов. "Мы видели, что поведение становится все более жестоким. И это их травмировало", – резюмировала Ким.

Демократы в Конгрессе уже требуют принятия мер по контролю над оборотом оружия – вечной проблемы Америки, где ношение оружия официально разрешено. Демократы проголосовали за два законопроекта, призванных расширить предыдущие проверки. У ФБР будет на них больше времени, чтобы работать с теми, кого национальная система отметила, как подозрительных.

Лишь 8 республиканцев поддержали новые поправки. Законодательный орган почти наверняка не наберет 60 голосов в Сенате, где силы разделены 50 на 50.