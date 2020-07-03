Мирная "Автономная зона" в городе Сиэтл не продлилась долго: внутри началась стрельба с жертвами. Полиции города пришлось решить вопрос раз и навсегда.

Как в Сиэтле закончила существование "Автономная Зона"

То, что "Автономная Зона" не продержится мирной долго, стало понятно почти сразу после ее создания. И если днем ​​там было в основном спокойно, то ночью на улице раздавались выстрелы и погибали люди. После нескольких таких дней мэр Сиэтла Дженни Дуркан резко изменила отношение к автономному кварталу. 24 канал рассказывает детали.

Читайте еще Бункер для Трампа и "автономная зона": чем поразила мир история Сиэтла

Если сначала она защищала право людей и называла их действия "патриотическими", то теперь приказала полиции зайти внутрь и "зачистить" ее от протестующих. Во время операции как минимум 31 человек был арестован.

Правда, мэр настаивала, чтобы полиция не выдвигала уголовных обвинений против задержанных, если они не совершили серьезных преступлений. Были составлены протоколы на 65 нарушений закона, в том числе: агрессивные нападения, один поджог, бродяжничество, воровство, один похищенный транспорт, одно изнасилование, ограбление и другие.

Так как этот район превратился из мечты жить без полиции в одно из самых страшных мест в мегаполисе? Сначала было изменение названия: с "Автономной Зоны" на "Оккупационный протест". Но он, правда, остался в прежних границах шести кварталов. Руководительница полиции Кармен Бест сказала CNN, что вред этой части города причинили "невероятный", ее подчиненные должны были всю ночь убирать улицы.

Главной задачей было забрать назад Восточный полицейский участок, который копы покинули по требованию протестующих (в противном случае те угрожали сжечь – 24). Его захватили "за 30 минут", вся территория была освобождена через час рано утром.

"То, что произошло на этих улицах в последние недели – беззаконие, неприемлемое и грубое", – подчеркнула руководительница полиции города. Копы видели, как несколько машин без номеров кружили вокруг, когда полиция вошла в район. Люди внутри, как считают копы, имели при себе оружие.

Жизнь в "Зоне" для посторонних жителей "стала невероятно нестабильной с насилием все сутки в течение двух недель", – сказал CNN Дастин Акерс, местный житель.

И добавил, что соседи даже боялись выходить из зданий, чтобы не стать жертвой "оккупантов" района. На Капитолийском холме живет много артистов и студентов, там расположены одни из самых красивых старых зданий города.

Бест была поражена количеством граффити, уничтожения объектов собственности и мусора. Вскоре после создания автономной части Сиэтла, там начали стрелять и убили двух парней, поранив еще трех человек. Инцидентов с применением огнестрельного оружия насчитали пять. В одном из них, джип "Чероки" просто изрешетили пулями.

Ночью в этом районе становилось опасно / Фото KING5

Район стал привлекать бездомных со всего города, а когда солнце садилось за горизонт, ситуация становилась гораздо более напряженной. К тому же, люди не проявляли желания покинуть зону протеста в ближайшее время.

"Обстоятельства, ухудшились и постоянное насилие с применением огнестрельного оружия заставили нас немедленно отреагировать на угрозу публичной безопасности. Мы не могли бы ее улучшить, пока эти люди не оставили район", – пояснила мэр Дуркан. Несмотря на "зачистку", протесты на холме продолжаются.

Некоторые прошели маршем к дому мэра города, а другие – к богатому району Вандермере, требуя уменьшить на половину финансирование полиции. Впрочем, мэр Дуркан пока уменьшила бюджет копов только на 5%.

Возвращение полиции не гарантирует спокойствие

Спецтехника расчищает дорогу в Автономной Зоне / Фото KUOW

Идея сообщества без администрирования его со стороны полиции провалилась и если кто-то захочет повторить, дурной пример Сиэтла будет перед глазами. Особенно, если сообщество не будет прибегать к преодолению бедности, хотя бы внутри, пишет Vox. Даже если сначала все было мирно, как первые недели автономного существования.

Впрочем, в неконтролируемом районе прогнозируемо растет насилие, особенно против женщин и детей и это было проблемой еще до создания "Автономной Зоны". Но инциденты остались без внимания СМИ. Такие проявления агрессии приходят волнами в разных частях города, особый статус Капитолийского холма только сделал их более вероятными.

Протесты, скорее всего, продолжатся, потому что миллионы американцев остались без работы и гнев остается на улицах. Даже на фоне эпидемии коронавируса, в которой США лидирует по числу новых случаев.

Что происходит в Америке Хаос и тревога: почему протесты в США вызвали массовое мародерство

В Портленде, Ричмонде и Филадельфии протестующие попытались сделать что-то вроде "Автономной Зоны" Сиэтла. Даже в Нью-Йорке группа людей заняла часть парка, полиции тоже пришлось "зачищать" парк, сталкиваясь с сопротивлением.

В самом Сиэтле борьба может перейти в более политическую плоскость в рамках акций протеста, призывов к политикам и других мероприятий.

Цена вопроса:

100 млн из бюджета города будет выделено для инвестиций в общины людей цвета;

5 млн для летнего обучения темнокожих жителей города;

20 миллионов долларов будут отобраны у полиции и переведены на другие нужды.

Местные жители говорят, что даже если полиция вернулась на улицы, вряд ли станет безопасно. Более того, люди теперь опасаются возможной мести со стороны полицейского департамента. "Если они выгонят этих людей, тогда да, я буду чувствовать себя безопаснее. Но это не гарантия", – сказала Vox анонимно женщина, которая живет в районе.

Старые травмы Сиэтл имеет давние проблемы с расизмом, они начались еще в конце 1930-х годов, а в 1965 году произошел первый организованный протест против действий полиции: люди ходили за патрулями полиции и фиксировали все их действия против темнокожего населения (так называемые "патрули свободы"). Полиция Сиэтла находится под федеральным контролем с 2012 года из-за нескольких инцидентов с убийством людей копами.

Автономия Сиэтла: уроки на будущее

Надпись на асфальте: "Люби своего соседа" и копы / Фото KUOW

Медиа сравнивают протесты в Сиэтле и движение Occupy, но первый уже проигрывает из-за наличия смертельных случаев, хотя Occupy тоже обвинялся в сексуальных домогательствах (в Сиэтле один такой случай был остановлен прямо в процессе, добавляет Vox).

Оба протеста выдержали мирно только первую неделю. Фокус сместился от полицейского насилия, движения Black Lives Matter и анти-капитализма на чистую анархию.

Актуально Меньше денег и роспуск: что ждет полицию США после убийства Флойда

Что пошло не так Недостаток центрального лидерства привел к неспособности оставить "Зону" мирной. Не было главного голоса, не было плана, а на авансцене были люди, которые даже не жили в этом районе. Черта, типичная для американских протестов, где активное участие в мародерстве и столкновениях с полицией, играли совсем не местные жителии.

У Occupy была "команда безопасности" из волонтеров, которая гасила конфликты. У Сиэтла были только вооруженные люди, которые могли не пустить в Зону, но ночью там звучали выстрелы. Организация волонтеров тоже была, но не сработала, выяснил Vox.

Бизнесы на холме были вынуждены снимать вооруженную охрану, чтобы защищаться от возможных нападений. "Возможно, через год, мы посмотрим и скажем – не надо было забирать деньги у полиции", – говорят местные. И добавляют: "Нужны реформы, а не охрана с оружием, тогда все активы останутся в городе".

Как было сказано выше, никаких программ по улучшению жизни района не было введено, никаких длительных инвестиций не было обещано. Как и в случае с Occupy, "Автономная Зона" стала экспериментом, который провалился, но такой путь к настоящим реформам и переосмыслению отношений сообщества и полиции. Впрочем, пока жизнь без копов не кажется возможной и очень быстро выходит из под контроля.