Бункер для Трампа и "автономная зона": чем поразила мир история Сиэтла
В американском городе Сиэтл протестующие заняли пустой участок полиции и объявили район вокруг него "автономной зоной". Основных правил три: свобода слова, бесплатная еда и никакой полиции.
Что произошло в Сиэтле?
"Народный участок Сиэтла" / Фото PBS
В районе возле центра города, который известен как Капитолийский холм, протестующие окружили Восточный полицейский участок и вынудили полицию покинуть его. Это стало катализатором к созданию так называемой "Автономной Зоны Капитолийский Холм" площадью в шесть кварталов. Пока непонятно, кто именно руководит протестующими. 24 канал проанализировал ситуацию.
Когда наступил вторник 9-го июня, Кшама Савант, которая заседает в горсовете и исповедует социалистические идеи, провела митингующих в мэрию, и та была мирно захвачена.
Сам участок находился в осаде, полиция отбивалась слезоточивым газом и гранатами. В ответ летели файеры, салюты и бутылки. Постепенно протестующие взяли здание в кольцо.
Когда полиция применила газ, несмотря на запрет от мэра ради "защиты жизни и прекращения противостояния" на 30 дней, все достигло апогея. Полиция сняла свои барьеры, митингующие установили свои для остановки транспорта и выдвинули ультиматум: или копы уходят, или участок сожгут.
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Был предложен компромисс: копы уйдут, закроют окна, люди получат свободу действий на улице. Так несколько кварталов стали почти независимыми от города в районе.
Кшама Савант на собрании в здании мэрии Сиэтла / Фото real change news
Впрочем, кварталы имеют и практическое разделение: в одном можно курить, во втором создан медицинский пункт, далее можно бесплатно взять воду или поесть. Несмотря на задекларированную бесплатность блюд, хот-доги все же продавались за 6 долларов. Как сообщает Al-Jazeera, в "автономной зоне" уже поставили палатки с медикаментами. Еду, фрукты и воду пожертвовали рестораны.
Зона функционирует с тихого согласия самого города Сиэтл и его мэра Дженни Даркан. Различные фракции предлагают различное видение общего будущего.
Три главных требования:
- снять все обвинения с протестующих;
- финансировать общественное здоровье;
- защищать полицейский участок (точное согласованное количество неизвестно, потому что где-то их уже 5, а на сайте – 30).
Реакция полиции и мэра
Мэр Сиэтл Джерри Даркан / Фото Flipboard
Решение покинуть Восточный участок пришло не от его начальника Кармен Бест и по этой причине она злилась, призналась полицейская в видеообращении.
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Кстати, насчет звонков. Глава полиции сказала, что захваченный район "создает опасность в окрестностях и замедляет время реагирования полиции".
Кроме этого, были сообщения о, фактически, "вымогательстве" денег у бизнеса для получения "разрешения на работу" в пределах захваченного района. Позже Кармен Бест опровергла все эти слухи, а бизнес официально подтвердил – угроз не было.
В отличие от "забаненных" копов, пожарные стали "мостиком" между жителями района и другими службами. Пожарная охрана звонила полиции, чтобы удостовериться в наличии портативных туалетов и санитарных служб.
"Понятия не имею, куда это все движется", – признался для NYT Гарольд Скоггинс, глава пожарных Сент-Луиса. Когда команда из Департамента транспорта города пыталась заменить баррикади, они были вынуждены вести переговоры и временно отступить. Так же протестующие не пустили в участок двух копов, которые хотели забрать оттуда оружие, подойдя к нему другой дорогой.
Мэр Дженни Даркан сказала, что город не впустит федеральные силы для "наведения порядка". "Угроза вторжения в Сиэтл – чтобы разделять и разжигать насилие – не только нежелательна, но и незаконна", – подчеркнула Даркан. Помощница начальника полиции Динна Ноллет заявила на пресс-конференции: орган правопорядка пробует начать диалог, чтобы найти способ решить эту проблему без чрезмерного влияния на бизнес и жителей города.
Полицейские Сиэтла сказали, что полностью поддерживают протесты после смерти Джорджа Флойда и работают в направлении улучшения расовой справедливости.
Сколько это продержится?
Политическое противостояние мэра и президента США / Коллаж Business Insider
Пока никто точно не знает. Некоторые из активистов "автономной зоны" считают, что недолго. Другие настаивают на юридическом признании района. Возможно, федеральные силы действительно будут отправлены в Сиэтл.
Другие говорят, что баррикады останутся, пока все требования не будут выполнены (напомним, пока неизвестно их точное количество – 24). Один из медиков рассказал NYT, что эксперимент с частью города без полиции "может сработать. Мы стараемся на практике показать, что они нам не нужны, мы можем удовлетворить потребности общества и без них".
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Ситуация на Капитолийском Холме вызвала острую перепалку между мэром Дженни Даркан и президентом Дональдом Трампом. Глава государства в своем фирменном стиле написал в соцсети Твиттер: "Верните свой город сейчас. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра. Действуйте быстро!". Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли посоветовал Трампу "перестать твитить". Он добавил: "Чего мы не допустим, так это угрозу военного насилия против вашингтонцев (жителей штата, не города – 24) из Белого Дома".
Глава Сиэтла Дженни Даркан выразилась еще более красноречиво и посоветовала Трампу "возвращаться в свой бункер". "Он называет этих людей анархистами, террористами… Это патриотизм. Все вполне законно на основе Первой поправки (поправка, которая гарантирует свободу прессы, слова, собраний – 24)", – добавила она для USA Today.
Мэр была в "автономной зоне", но четких дат возвращения полиции пока нет. Город проводит постоянную оценку, когда офицерам будет безопасно вернуться.