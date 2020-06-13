В американском городе Сиэтл протестующие заняли пустой участок полиции и объявили район вокруг него "автономной зоной". Основных правил три: свобода слова, бесплатная еда и никакой полиции.

Что произошло в Сиэтле?

"Народный участок Сиэтла" / Фото PBS

В районе возле центра города, который известен как Капитолийский холм, протестующие окружили Восточный полицейский участок и вынудили полицию покинуть его. Это стало катализатором к созданию так называемой "Автономной Зоны Капитолийский Холм" площадью в шесть кварталов. Пока непонятно, кто именно руководит протестующими. 24 канал проанализировал ситуацию.



Когда наступил вторник 9-го июня, Кшама Савант, которая заседает в горсовете и исповедует социалистические идеи, провела митингующих в мэрию, и та была мирно захвачена.

Сам участок находился в осаде, полиция отбивалась слезоточивым газом и гранатами. В ответ летели файеры, салюты и бутылки. Постепенно протестующие взяли здание в кольцо.



Когда полиция применила газ, несмотря на запрет от мэра ради "защиты жизни и прекращения противостояния" на 30 дней, все достигло апогея. Полиция сняла свои барьеры, митингующие установили свои для остановки транспорта и выдвинули ультиматум: или копы уходят, или участок сожгут.

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Был предложен компромисс: копы уйдут, закроют окна, люди получат свободу действий на улице. Так несколько кварталов стали почти независимыми от города в районе.

Кшама Савант на собрании в здании мэрии Сиэтла / Фото real change news

Вся зона теперь принадлежит жителям Сиэтла, там царит – по крайней мере в теории – расовая справедливость. Частично уличный фестиваль, частично – коммуна. И то, и то возрождает в памяти эпоху хиппи.



Впрочем, кварталы имеют и практическое разделение: в одном можно курить, во втором создан медицинский пункт, далее можно бесплатно взять воду или поесть. Несмотря на задекларированную бесплатность блюд, хот-доги все же продавались за 6 долларов. Как сообщает Al-Jazeera, в "автономной зоне" уже поставили палатки с медикаментами. Еду, фрукты и воду пожертвовали рестораны.

Зона функционирует с тихого согласия самого города Сиэтл и его мэра Дженни Даркан. Различные фракции предлагают различное видение общего будущего.

Три главных требования:

снять все обвинения с протестующих;

финансировать общественное здоровье;

защищать полицейский участок (точное согласованное количество неизвестно, потому что где-то их уже 5, а на сайте – 30).



Реакция полиции и мэра

Мэр Сиэтл Джерри Даркан / Фото Flipboard

Решение покинуть Восточный участок пришло не от его начальника Кармен Бест и по этой причине она злилась, призналась полицейская в видеообращении.

Позже стало известно, что полиция хочет вернуться обратно. Но есть одна проблема – "автономная зона" не допускает внутрь копов, хотя они все еще реагируют на экстренные вызовы с Холма. Полиция получила неподтвержденные сообщения, что возле баррикад вокруг якобы появились вооруженные люди. "Нет законного права использовать оружие для устрашения общества. Никто на этих пунктах контроля не имеет права требовать идентификации", – отметили полиции и посоветовали звонить 911.

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Кстати, насчет звонков. Глава полиции сказала, что захваченный район "создает опасность в окрестностях и замедляет время реагирования полиции".

Кроме этого, были сообщения о, фактически, "вымогательстве" денег у бизнеса для получения "разрешения на работу" в пределах захваченного района. Позже Кармен Бест опровергла все эти слухи, а бизнес официально подтвердил – угроз не было.

В отличие от "забаненных" копов, пожарные стали "мостиком" между жителями района и другими службами. Пожарная охрана звонила полиции, чтобы удостовериться в наличии портативных туалетов и санитарных служб.

"Понятия не имею, куда это все движется", – признался для NYT Гарольд Скоггинс, глава пожарных Сент-Луиса. Когда команда из Департамента транспорта города пыталась заменить баррикади, они были вынуждены вести переговоры и временно отступить. Так же протестующие не пустили в участок двух копов, которые хотели забрать оттуда оружие, подойдя к нему другой дорогой.

Мэр Дженни Даркан сказала, что город не впустит федеральные силы для "наведения порядка". "Угроза вторжения в Сиэтл – чтобы разделять и разжигать насилие – не только нежелательна, но и незаконна", – подчеркнула Даркан. Помощница начальника полиции Динна Ноллет заявила на пресс-конференции: орган правопорядка пробует начать диалог, чтобы найти способ решить эту проблему без чрезмерного влияния на бизнес и жителей города.

Полицейские Сиэтла сказали, что полностью поддерживают протесты после смерти Джорджа Флойда и работают в направлении улучшения расовой справедливости.

Сколько это продержится?

Политическое противостояние мэра и президента США / Коллаж Business Insider

Пока никто точно не знает. Некоторые из активистов "автономной зоны" считают, что недолго. Другие настаивают на юридическом признании района. Возможно, федеральные силы действительно будут отправлены в Сиэтл.



Другие говорят, что баррикады останутся, пока все требования не будут выполнены (напомним, пока неизвестно их точное количество – 24). Один из медиков рассказал NYT, что эксперимент с частью города без полиции "может сработать. Мы стараемся на практике показать, что они нам не нужны, мы можем удовлетворить потребности общества и без них".

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Ситуация на Капитолийском Холме вызвала острую перепалку между мэром Дженни Даркан и президентом Дональдом Трампом. Глава государства в своем фирменном стиле написал в соцсети Твиттер: "Верните свой город сейчас. Если вы этого не сделаете, я сделаю. Это не игра. Действуйте быстро!". Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли посоветовал Трампу "перестать твитить". Он добавил: "Чего мы не допустим, так это угрозу военного насилия против вашингтонцев (жителей штата, не города – 24) из Белого Дома".

Глава Сиэтла Дженни Даркан выразилась еще более красноречиво и посоветовала Трампу "возвращаться в свой бункер". "Он называет этих людей анархистами, террористами… Это патриотизм. Все вполне законно на основе Первой поправки (поправка, которая гарантирует свободу прессы, слова, собраний – 24)", – добавила она для USA Today.

Мэр была в "автономной зоне", но четких дат возвращения полиции пока нет. Город проводит постоянную оценку, когда офицерам будет безопасно вернуться.