В американському місті Сіетл протестуючі зайняли пустий відділок поліції та оголосили район навколо нього "автономною зоною". Основних правил три: свобода слова, безкоштовна їжа та жодної поліції.

Що сталося у Сіетлі?

"Народний відділок Сіетлу" / Фото PBS

У районі біля центру міста, який відомий як Капітолійський пагорб, протестувальники оточили Східний поліцейський відділок та змусили поліцію покинути його. Це стало каталізатором до створення так званої "Автономної Зони Капітолійський Пагорб" площею у шість кварталів. Поки незрозуміло, хто саме керує протестувальниками. 24 канал проаналізував ситуацію.

Коли настав вівторок 9-го червня, Кшама Савант, яка засідає у міськраді та сповідує соціалістичні ідеї, провела мітингарів у мерію і вона була мирно захоплена.

Сам відділок знаходився у облозі, поліція відбивалася сльозогінним газом і гранатами. У відповідь летіли фаєри, салюти та пляшки. Поступово протестуючі взяли будівлю у кільце.

Коли поліція застосувала газ, незважаючи на заборону від мера заради "захисту життя та зупинки протистояння" на 30 днів, все сягло апогею. Поліція зняла свої бар'єри, мітингарі встановили свої для зупинки транспорту і висунули ультиматум: або копи йдуть, або відділок спалять.

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Було запропонувано компроміс: копи підуть, закриють вікна, люди отримають свободу дій на вулиці. Так кілька кварталів стали майже незалежними від міста у районі.

Кшама Савант на зібранні в будівлі мерії Сіетлу / Фото real change news

Вся зона тепер належить жителям Сіетла, там панує – принаймні в теорії – расова справедливість. Частково вуличний фестиваль, частково – комуна. Й те й те відроджує у пам'яті епоху хіппі.

Втім, квартали мають і практичне розділення: у одному можна палити, у другому створений медичний пункт, далі можна безкоштовно взяти воду або поїсти. Незважаючи на задекларовану безкоштовність страв, хот-доги все ж продавалися за 6 доларів. Як повідомляє Al-Jazeera, в "автономній зоні" вже поставили намети з медикаментами. Їжу, фрукти та воду пожертвували ресторани.

Зона фунціонує з тихої згоди самого міста Сіетл та його мера Дженні Даркан. Різні фракції пропонують різне бачення спільного майбутнього.

Три головні вимоги: зняти всі звинувачення з учасників протесту;

фінансувати суспільне здоров'я;

захищати поліцейський відділок (точна узгоджена кількість невідома, бо десь їх вже 5, а на сайті – 30).

Реакція поліції та мера

Мер Сієтлу Джеррі Даркан / Фото Flipboard

Рішення покинути Східний відділок прийшло не від його очільниці Кармен Бест і через це вона злилася, зізналася полісменка у відеозверненні.

Пізніше стало відомо, що поліція хоче повернутись назад. Але є одна проблема – "автономна зона" не допускає всередину копів, хоча вони все ще реагують на екстренні виклики з Пагорба.

Поліція отримала непідтверджені повідомлення, що біля баррикад та навколо нібито з'явилися озброєні люди. "Немає законного права використовувати зброю для залякування суспільства. Ніхто на цих пунктах контролю не має права вимагати ідентифікації", – зазначили поліції та порадили телефонувати 911.

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До речі, щодо викликів. Очільниця поліції сказала, що захоплений район "створює небезпеку в околицях та уповільнює час реагування поліції".

Окрім цього, були повідомлення про, фактично, "вимагання" коштів у бізнесу для отримання "дозволу на роботу" у межах захопленого району. Пізніше Кармен Бест спростувала всі ці чутки, а бізнес офіційно підтвердив – погроз не було.

На відміну від "забанених" копів, пожежники стали "містком" між жителями району та іншими службами. Пожежна охорона телефонувала поліції, щоб упевнитись у наявності портативних туалетів та санітарних служб.

"Поняття не маю, куди це все рухається", – зізнався для NYT Гарольд Скоггінс, очільник пожежників Сент-Луїса. Коли команда з Департаменту транспорту міста намагалася замінити баррикади, вони були змушені вести перемовини та тимчасово відступити. Так само протестувальники не пустили до відділка двох копів, які хотіли забрати звідти зброю, підійшовши до нього іншою дорогою.

Мер Дженні Даркан сказала, що місто не впустить федеральні сили для "наведення порядку". "Загроза вторгнення в Сіетл – щоб розділяти та запалювати насилля – не тільки небажана, але й незаконна", – підкреслила Даркан. Помічниця начальника поліції Дінна Ноллет заявила на прес-конференції: орган правопорядку пробує почати діалог, щоб знайти спосіб вирішити цю проблему без надмірного впливу на бізнес та жителів міста".

Поліцейські Сіетлу сказали, що повністю підтримують протести після смерті Джорджа Флойда та працюють у напрямку покращення расової справедливості.

Скільки це протримається?

Політичне протистояння меру та президента США / Колаж Business Insider

Наразі ніхто точно не знає. Дехто з активістів "автономної зони" вважає, що недовго. Інші наполягають на юридичному визнанні району. Можливо, федеральні сили дійсно будуть відправлені до Сіетла.

Інші кажуть, що барикади залишаться, поки всі вимоги не будуть виконані (нагадаємо, наразі невідома їх точна кількість – 24). Один з медиків розповів NYT, що експеримент з частиною міста без поліції "може спрацювати. Ми намагаємось на практиці показати, що вони нам не потрібні, ми можемо задовольнити потреби суспільства й без них".

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Ситуація на Капітолійському Пагорбі викликала гостру суперечку між мером Дженні Даркан та президентом Дональдом Трампом. Голова держави у своєму фірмовому стилі написав у соцмережі Твіттер: "Поверніть своє місто зараз. Якщо ви цього не зробите, я зроблю. Це не гра. Дійте швидко!". Губернатор штату Вашингтон Джей Інслі порадив Трампу "перестати твітити". Він додав: "Чого ми не допустимо, так це загрозу військового насилля проти вашингтонців (жителів штату, не міста – 24) з Білого Дому".

Очільниця Сіетлу Дженні Даркан виразилася ще більш красномовно і порадила Трампу "повертатися у свій бункер". "Він називає цих людей анархістами, терористами...Це патріотизм. Все цілком законно на основі Першої поправки (поправка, яка гарантує свободу преси, слова, зборів – 24)", – додала вона для USA Today.

Мер була у "автономній зоні", але чітких дат повернення поліції наразі немає. Місто проводить "постійну оцінку, коли офіцерам буде безпечно повернутися".