Второе массовое убийство в США за неделю: 10 человек погибли в супермаркете
Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер в штате Колорадо. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 10 человек.
Источник:твиттер полиции города Боулдер в США
Среди погибших – полицейский, который первым оказался на месте событий. Подозреваемый в преступлении задержан там же.
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Стрельба в супермаркете в Колорадо: подробности
22 марта посреди дня по местному времени в супермаркете американского города Боулдер в штате Колорадо произошла трагедия. Вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник убил по меньшей мере 10 человек, среди которых и полицейского.
В полиции говорят, что мотивы стрелка пока неизвестны. Свидетели же рассказали местным СМИ следующее:
- Мужчина просто зашел в магазин King Soopers и внезапно начал стрелять.
- Люди запаниковали и пытались убежать, пока не приехала полиция.
- Правоохранители проникли в здание через крышу и спасли тех, кто успел спрятаться.
Информацию о жертвах нападения власти не сообщают, пока надлежащие извещения не получат их семьи.
Стрельба произошла в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо / Фото местной полиции
Подозреваемого злоумышленника правоохранителям удалось задержать. В сети появилось видео, как окровавленного мужчину в наручниках выводят из здания магазина.
Губернатор штата выразил неописуемую скорбь по поводу событий в Боулдере, и пообещал держать расследование на личном контроле.
Обратите внимание: ровно неделю назад, 16 марта, в Атланте также произошла массовое убийство.
- Напавший расстрелял 8 человек в спа-салонах. Большинство жертв тогда были женщинами азиатского происхождения.
- После этого в США началась новая волна антирасистских протестов.
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