Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер в штате Колорадо. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли 10 человек.

Среди погибших – полицейский, который первым оказался на месте событий. Подозреваемый в преступлении задержан там же.

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Стрельба в супермаркете в Колорадо: подробности

22 марта посреди дня по местному времени в супермаркете американского города Боулдер в штате Колорадо произошла трагедия. Вооруженный автоматической винтовкой злоумышленник убил по меньшей мере 10 человек, среди которых и полицейского.

Шеф: Мы искренне относимся ко всем пострадавшим семьям. Погибли 10 человек. Она опознала убитого полицейского Эрика Талли, который был одним из первых на месте происшествия. Действия офицера она называет «героическими». - Департамент полиции Боулдера (@boulderpolice) 23 марта 2021 г.

В полиции говорят, что мотивы стрелка пока неизвестны. Свидетели же рассказали местным СМИ следующее:

Мужчина просто зашел в магазин King Soopers и внезапно начал стрелять.

Люди запаниковали и пытались убежать, пока не приехала полиция.

Правоохранители проникли в здание через крышу и спасли тех, кто успел спрятаться.

Информацию о жертвах нападения власти не сообщают, пока надлежащие извещения не получат их семьи.



Стрельба произошла в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо / Фото местной полиции

Подозреваемого злоумышленника правоохранителям удалось задержать. В сети появилось видео, как окровавленного мужчину в наручниках выводят из здания магазина.

Губернатор штата выразил неописуемую скорбь по поводу событий в Боулдере, и пообещал держать расследование на личном контроле.

Обратите внимание: ровно неделю назад, 16 марта, в Атланте также произошла массовое убийство.