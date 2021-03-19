Після кривавої стрілянини у штаті Джорджія по всій країні у США спалахнули масові протести. Новий антирасистський рух просувають у мережі під хештегом #StopAsianHate.

8 людей вбили у 3 спа-салонах Атланти 16 березня. Після цього сотні людей вийшли на протести: люди кажуть, що страждають від сплеску ненависницької риторики й насильницьких атак щодо американців азійського походження.

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Чого бояться азійці у Сполучених Штатах Америки

Учасниця демонстрації у Вашингтоні Джанет Намкун розповіла журналістам, що зла і розлючена: "Я знаю людей, яких лаяли брудними словами, і які щодня бояться за своє життя, щойно виходять на вулицю".

Проблеми в американців азійського походження (а мовиться саме про них) в Штатах були й раніше. Але стрілянина в Атланті, коли загинули 8 людей і більшість із них – азійці, стала останньою краплею у чаші терпіння.

З 17 березня у твіттері, інстаграмі та інших соцмережах люди поширюють тисячі дописів із хештегом #StopAsianHate. Американці розповідають свої історії хейту й расизму, а також висловлюють підтримку азійцям.

Тут варто зауважити, що антиазійські настрої серед частини американців почали ширитися після початку пандемії COVID-19. Тоді влада (зокрема, 45 президент Дональд Трамп) різко критикувала Китай.

The Hill пише, що тоді кількість хейту у бік американців азійського походження у твіттері підскочила на 900%.

Протести у США під гаслом #StopAsianHate: фото та відео з соцмереж

Dozens gathered at Diversity Plaza tonight in a vigil to mourn the 8 victims, 6 of whom were Asian American women, of last night’s mass shooting in Atlanta, and to condemn the surge of anti-Asian hate crimes. pic.twitter.com/VJ4soNwEo2 — Angélica M. Acevedo (@angacevedo15) March 18, 2021

The #StopAsianHate protest organized by @tlcollectivedc is on the move. It’s left Penn Quarter & is now at the convention center at 9th & NY NW. (@wusa9) pic.twitter.com/XGiiySZm9R — John Henry (@JohnHenryWUSA) March 18, 2021

Meanwhile, in Washington DC: Protesters have gathered in Chinatown to #StopAsianHate pic.twitter.com/KThNMDRVgJ — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 17, 2021

Нагадаємо, у США у травні 2020 року дії поліцейських призвели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Це спричинило масові протести по всій країні та значну активізацію руху Black Lives Matter.

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