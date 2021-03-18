Мав сексуальну залежність: імовірного нападника на салони у США обвинуватили у вбивстві 8 людей
Роберта Аарона Лонга офіційно обвинуватили у масовому розстрілі людей. Трагедія сталася 16 березня. Тоді у 3 азійських спа-салонах вбили 8 людей, 7 жертв – жінки.
Джерело:AP
Спершу правоохоронці Атланти не були впевнені, що у 3 салонах діяла одна людина. Однак згодом Лонга звинуватили у загибелі всіх жертв.
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Озброєного чоловіка звинуватили у середу (17 березня – 24 канал) у вбивстві 8 людей у 3 масажних салонах в районі Атланти,
– розповіли у поліції.
Локацією для усіх злочинів стали спа-салони азійського масажу. Пресслужба Генерального консульства Південної Кореї в Атланті підтвердила, що 4 жертв – корейці. За даними поліції, це 2 загиблих – також азійського походження.
Що каже обвинувачений
- Сам Лонг заперечує расову мотивацію своїх дій.
- Він зізнався, що має сексуальну залежність.
Поліція виокремила такі мотиви злочину
- мотивація гендерного насильства;
- ненависть до жінок;
- ксенофобія.
Розстріл у спа-салонах у США: деталі
- 16 березня у штаті Джорджія сталася трагедія. Невідомий розстріляв відразу 3 спа-салони.
- Два заклади розташовані на одній вулиці в Атланті, третій – в окрузі Черокі на північ від міста.
- Підозрюваного – 21-річного Роберта Аарона Лонга – затримали вже через декілька годин. Його упіймали за 240 кілометрів від Атланти.
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