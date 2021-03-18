Роберта Аарона Лонга официально обвинили в массовом расстреле людей. Трагедия произошла 16 марта. Тогда в 3 азиатских спа-салонах убили 8 человек, 7 жертв – женщины.

Сначала правоохранители Атланты не были уверены, что в 3 салонах действовал один человек. Однако впоследствии Лонга обвинили в гибели всех жертв.

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Вооруженного мужчину обвинили в среду (17 марта – 24 канал) в убийстве 8 человек в 3 массажных салонах в районе Атланты,

– рассказали в полиции.

Локацией для всех преступлений стали спа-салоны азиатского массажа. Пресс-служба Генерального консульства Южной Кореи в Атланте подтвердила, что 4 жертв – корейцы. По данным полиции, это 2 погибших – также азиатского происхождения.

Что говорит обвиняемый

Сам Лонг отрицает расовую мотивацию своих действий.

Он признался, что имеет сексуальную зависимость.

Полиция выделила такие мотивы преступления

мотивация гендерного насилия;

ненависть к женщинам;

ксенофобия.

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