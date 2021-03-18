Имел сексуальную зависимость: предполагаемого нападавшего на салоны в США обвинили в убийстве
Роберта Аарона Лонга официально обвинили в массовом расстреле людей. Трагедия произошла 16 марта. Тогда в 3 азиатских спа-салонах убили 8 человек, 7 жертв – женщины.
Источник:AP
Сначала правоохранители Атланты не были уверены, что в 3 салонах действовал один человек. Однако впоследствии Лонга обвинили в гибели всех жертв.
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Вооруженного мужчину обвинили в среду (17 марта – 24 канал) в убийстве 8 человек в 3 массажных салонах в районе Атланты,
– рассказали в полиции.
Локацией для всех преступлений стали спа-салоны азиатского массажа. Пресс-служба Генерального консульства Южной Кореи в Атланте подтвердила, что 4 жертв – корейцы. По данным полиции, это 2 погибших – также азиатского происхождения.
Что говорит обвиняемый
- Сам Лонг отрицает расовую мотивацию своих действий.
- Он признался, что имеет сексуальную зависимость.
Полиция выделила такие мотивы преступления
- мотивация гендерного насилия;
- ненависть к женщинам;
- ксенофобия.
Расстрел в спа-салонах в США: детали
- 16 марта в штате Джорджия всколыхнула трагедия. Неизвестный расстрелял сразу 3 спа-салона.
- Два заведения расположены на одной улице в Атланте, третий – в округе Чероки к северу от города.
- Подозреваемого – 21-летнего Роберта Аарона Лонга – задержали уже через несколько часов. Его поймали в 240 километрах от Атланты.
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