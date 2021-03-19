После кровавой стрельбы в штате Джорджия по всей стране в США вспыхнули массовые протесты. Новое антирасистское движение продвигают в сети под хэштегом #StopAsianHate.

8 человек убили в 3 спа-салонах Атланты 16 марта. После этого сотни людей вышли на протесты: люди говорят, что страдают от всплеска ненавистнической риторики и насильственных атак к американцам азиатского происхождения.

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Чего боятся азиаты в Соединенных Штатах Америки

Участница демонстрации в Вашингтоне Джанет Намкун рассказала журналистам, что обозлена и в ярости: "Я знаю людей, которых ругали грязными словами, и которые ежедневно боятся за свою жизнь, как только выходят на улицу".

Проблемы у американцев азиатского происхождения (а говорится именно о них) в Штатах были и раньше. Но стрельба в Атланте, когда погибли 8 человек и большинство из них – азиаты, стала последней каплей в чаше терпения.

С 17 марта в твиттере, инстаграме и других соцсетях люди распространяют тысячи сообщений с хэштегом #StopAsianHate. Американцы рассказывают свои истории о хейте и расизме, а также выражают поддержку азиатам.

Здесь стоит заметить, что антиазийские настроения среди части американцев начали распространяться после начала пандемии COVID-19. Тогда власть (в частности, 45 президент Дональд Трамп) резко критиковала Китай.

The Hill пишет, что тогда количество хейта в сторону американцев азиатского происхождения в твиттере подскочила на 900%.

Протесты в США под лозунгом #StopAsianHate: фото и видео из соцсетей

Десятки людей собрались сегодня вечером на площади Diversity Plaza, чтобы оплакать 8 жертв, 6 из которых были американскими женщинами азиатского происхождения, в результате массового расстрела прошлой ночью в Атланте, а также осудить всплеск антиазиатских преступлений на почве ненависти. pic.twitter.com/VJ4soNwEo2 - Анжелика М. Асеведо (@ angacevedo15) 18 марта 2021 г.

Между тем, в Вашингтоне, округ Колумбия: протестующие собрались в китайском квартале, чтобы #StopAsianHate pic.twitter.com/KThNMDRVgJ - Филип Льюис (@Phil_Lewis_) 17 марта 2021 г.

Напомним, в США в мае 2020 действия полицейских привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда . Это привело к массовым протестам по всей стране и значительной активизацию движения Black Lives Matter.