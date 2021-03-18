Американцы азиатского происхождения массово покупают оружие из-за расистских нападений
В США американцы восточного происхождения начали активно покупать оружие. Все потому, что в 2020 году резко увеличилось количество нападений на фоне расовой ненависти. Причиной ухудшения отношений в обществе стала пандемия коронавируса.
Источник:Forbes
Азиаты составили почти половину всех клиентов отдельных точек продаж оружия. Продавцы отметили, что такое произошло впервые, ведь ранее граждане США восточного происхождения не имели особого интереса к оружию.
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На сколько выросли преступления
За 2020 год общее количество преступлений на фоне ненависти упало на 7%. Однако в отношении людей азиатского происхождения показатель вырос на 149% за год. Пик насилия пришелся на март и апрель. Он совпал с ростом числа случаев заболевания COVID-19.
По данным продавцов оружия, азиаты покупают не только огнестрельное оружие, но и перцовые баллончики. Люди планируют так защищаться.
Не обошлось без Трампа
Издание отмечает, что на возникновение ненависти к азиатам повлияли высказывания тогдашнего президента США Дональда Трампа. Тот постоянно обвинял Китай в пандемии коронавируса.
Последние случаи насилия против азиатов
16 марта в Атланте произошла массовая стрельба. В трех спа-центрах расстреляли 8 человек, среди которых 6 женщин азиатского происхождения. Кроме того, в Нью-Йорке на 2 работников компании Xi'an Famous Foods напали в метро.
У владельца ресторана Shanghai Garden в Чикаго Джека Чена упал доход на 25%. Все потому, что люди распространяют слухи, будто в его заведении продают еду, зараженную коронавирусом.
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