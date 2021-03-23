Трагедія сталася у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер у штаті Колорадо. Чоловік вчинив стрілянину, в результаті якої загинули 10 людей.

Серед загиблих – поліцейський, який першим опинився на місці подій. Підозрюваного у злочині затримали там само.

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Стрілянина у супермаркеті в Колорадо: подробиці

22 березня посеред дня за місцевим часом у супермаркеті американського міста Боулдер у штаті Колорадо сталася трагедія. Озброєний автоматичною гвинтівкою зловмисник убив щонайменше 10 людей, серед яких і поліцейського.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic." — Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 23, 2021

У поліції кажуть, що мотиви стрілка наразі невідомі. Свідки ж розповіли місцевим ЗМІ таке:

Чоловік просто зайшов до магазину King Soopers і раптово почав стріляти.

Люди запанікували й намагалися втекти, аж поки не приїхала поліція.

Правоохоронці проникли у будівлю через дах та врятували тих, хто встиг заховатися.

Інформацію про жертв нападу влада не повідомляє, поки належне повідомлення не отримають їхні родини.



Стрілянина сталася у супермаркеті міста Боулдер у штаті Колорадо / Фото місцевої поліції

Підозрюваного зловмисника правоохоронцям вдалося затримати. У мережі з'явилося відео, як закривавленого чоловіка у кайданках виводять з будівлі магазину.

Губернатор штату висловив невимовну скорботу з приводу подій у Боулдері, та пообіцяв тримати розслідування на особистому контролі.

Зверніть увагу: рівно тиждень тому, 16 березня, в Атланті також сталася масове вбивство.