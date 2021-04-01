У місті Орандж, що у штаті Каліфорнія, 31 березня невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед жертв – дитина.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину у 200-му кварталі в районі Вест-Лінкольн-авеню приблизно о 17:30.

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Стрілянина у Каліфорнії

Інцидент стався в діловому комплексі міста Орандж. Там невідомий відкрив вогонь по людях.

У результаті 6 осіб отримали вогнепальні поранення. Щонайменше 4 з них загинули на місці, зокрема одна дитина, ще 2 людей доставили в місцеві лікарні. Поліцейських серед поранених та постраждалих немає.

Влаштував стрілянину, ймовірно, один із потерпілих. Поліція затримала його.

Попередні інциденти зі стріляниною у США

16 березня в Атланті також сталася масове вбивство. Нападник розстріляв 8 людей у спа-салонах. Більшість жертв тоді були жінками азійського походження.

Згодом у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер, що у штаті Колорадо, трапилася стрілянина. У результаті жахливого інциденту загинули 10 людей.

у штаті Колорадо, трапилася стрілянина. У результаті жахливого інциденту загинули 10 людей. А тоді у місті Вірджинія-Біч сталося одразу декілька інцидентів зі стріляниною. У результаті загинули 2 людей, ще 8 – постраждали.

Стрілянина у Каліфорнії: поліція затримала нападника – відео

#BREAKING:

WATCH: Police vehicles are at the scene of a shooting at a business complex in Orange, California. At least four people have been reported killed INCLUDING a child. pic.twitter.com/G1M9D8LxWI — Chauvin Guilty Trial | Day 3 (@IndictPOTUS45) April 1, 2021

At Least 4 Killed in Shooting in City of Orange California, police have "captured the suspect alive" pic.twitter.com/dpFsdzEdzQ — Sk Boz (@skkboz) April 1, 2021

У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину: дивіться карту