У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину: загинули 4 людей, серед яких – дитина
У місті Орандж, що у штаті Каліфорнія, 31 березня невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед жертв – дитина.
Джерело:NBC
Поліція отримала повідомлення про стрілянину у 200-му кварталі в районі Вест-Лінкольн-авеню приблизно о 17:30.
До теми Смертельний березень та криза: чому в США знову масово розстрілюють людей
Стрілянина у Каліфорнії
Інцидент стався в діловому комплексі міста Орандж. Там невідомий відкрив вогонь по людях.
У результаті 6 осіб отримали вогнепальні поранення. Щонайменше 4 з них загинули на місці, зокрема одна дитина, ще 2 людей доставили в місцеві лікарні. Поліцейських серед поранених та постраждалих немає.
Влаштував стрілянину, ймовірно, один із потерпілих. Поліція затримала його.
Попередні інциденти зі стріляниною у США
- 16 березня в Атланті також сталася масове вбивство. Нападник розстріляв 8 людей у спа-салонах. Більшість жертв тоді були жінками азійського походження.
- Згодом у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер, що у штаті Колорадо, трапилася стрілянина. У результаті жахливого інциденту загинули 10 людей.
- А тоді у місті Вірджинія-Біч сталося одразу декілька інцидентів зі стріляниною. У результаті загинули 2 людей, ще 8 – постраждали.
Стрілянина у Каліфорнії: поліція затримала нападника – відео
У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину: дивіться карту
Поділитися новиною