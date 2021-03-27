В американському місті Вірджинія-Біч у ніч на 27 березня сталося одразу декілька інцидентів зі стріляниною. У результаті загинули 2 людей, ще 8 – постраждали.

У США останнім часом у різних куточках країни фіксують багато інцидентів, пов'язаних із стріляниною.

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Що відбулося у Вірджинії

У ніч на 27 березня у місті Вірджинія-Біч стріляли одразу у кількох місцях.

У результаті інцидентів 2 людей загинули, ще 8 – отримали поранення.

Перша стрілянина сталася між 20-ю вулицею й Атлантік авеню, які розташовані поблизу узбережжя океану.

Одним із загиблих є стрілок, який чинив опір поліцейським, які прибули на місце стрілянини.

є стрілок, який чинив опір поліцейським, які прибули на місце стрілянини. Друга людина загинула під час третього інциденту. Крім того, постраждав один з офіцерів поліції – чоловіка збив автомобіль.

Ви можете побачити, що у нас сталися кілька хаотичних інцидентів, дуже хаотична ніч у Вірджинія-Біч. Багато різних кримінальних сцен,

– зазначили правоохоронці.

Наразі невідомі мотиви цих інцидентів та деталі щодо причетних.

Зверніть увагу! Раніше у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер, що у штаті Колорадо, теж сталася стрілянина. У результаті жахливого інциденту загинули 10 людей.

Стрілянина у Вірджинії: дивіться відео

Massive police scene at the #VirginiaBeach oceanfront. Overheard a police officer say, “this is bad.” I am currently waiting for an official release from police. #13NewsNow pic.twitter.com/U4f7e5m82E — Ali Weatherton 13News Now (@13AliWeatherton) March 27, 2021

Кілька інцидентів зі стріляниною сталися у Вірджинія-Біч: дивіться карту