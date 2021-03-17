В американском городе Атланта и пригороде произошли три стрельбы. По меньшей мере 8 человек погибли, большинство из них – женщины.

Полиция уже задержала мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления. Правоохранители назвали и его имя – Роберт Лонг.

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Массовое убийство в Атланте: что известно

Вечером 16 марта полиция Атланты (штат Джорджия, США) получила сообщение о двух стрельбах в спа-салонах. Эти заведения расположены через дорогу друг от друга.

Впоследствии стало известно об еще одной стрельбе – в массажном салоне в округе Чероки к северу от Атланты.



Не менее 8 жертв насчитали в 3 учреждениях Атланты / Фото АР

В первом случае погибли 4 женщины, во втором – убили 4 человек, а еще 1 получил ранения. Большинство жертв, как пишут американские СМИ, – женщины азиатского происхождения.

Через несколько часов после преступления правоохранители задержали подозреваемого – 21-летнего Роберта Аарона Лонга. Следствие установило его причастность к стрельбе в Чероки (мужчина попал на камеру видеонаблюдения).



Подозреваемого задержали, но только по стрельбе в Чероки / Фото АР

Никакого понимания относительно мотива преступления пока нет. И связаны ли события в Чероки и Атланте – неизвестно, но в полиции допустили такую ​​возможность.