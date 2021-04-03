В США на вечеринке обстреляли людей: есть погибшие и раненые
В американском Вилмингтоне, что в штате Северная Каролина, 3 апреля произошла стрельба во время домашней вечеринки. В результате есть много жертв.
Источник:edition.cnn.com
Стрелять начали ночью. Причины пока не известны.
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Что известно о жертвах
Когда полиция прибыла по вызову, то на месте нашли 3 убитых и 4 пострадавших.
Пока никого не взяли под стражу, поскольку злоумышленников и мотивы не установили. Однако уверяют, что общественности ничего не угрожает. Имена убитых обнародуют, когда сообщат их близким.
Похожая стрельба в США: коротко
- В штате Калифорния 31 марта неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. По меньшей мере 4 человека погибли. Среди них – ребенок. Полиция задержала нападавшего.
- 16 марта в Атланте мужчина расстрелял 8 человек в спа-салонах. Большинство жертв – женщины азиатского происхождения.
- На юге города Боулдер в штате Колорадо, в магазине тоже возникла стрельба. К сожалению, погибли 10 человек.
- Ранее в городе Вирджиния-Бич произошло несколько инцидентов со стрельбой. Тогда 8 человек пострадали, а 2 – умерли.
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