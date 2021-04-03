У США на вечірці обстріляли людей: є загиблі та поранені
В американському Вілмінгтоні, що у штаті Північна Кароліна, 3 квітня сталась стрілянина під час домашньої вечірки. У результаті є багато жертв.
Джерело:edition.cnn.com
Стріляти почали вночі. Причини наразі не відомі.
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Що відомо про жертв
Коли поліція прибула за викликом, то на місці знайшли 3 вбитих та 4 постраждалих.
Поки що нікого не взяли під варту, оскільки зловмисників та мотиви не встановили. Однак запевняють, що громадськості нічого не загрожує. Імена вбитих оприлюднять, коли повідомлять їхнім близьким.
Схожі стрілянини у США: коротко
- У штаті Каліфорнія 31 березня невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. Щонайменше 4 людини загинули. серед них – дитина. Поліція затримала нападника.
- 16 березня в Атланті чоловік розстріляв 8 людей у спа-салонах. Більшість жертв – жінки азійського походження.
- На півдні міста Боулдер, що у штаті Колорадо, в магазині теж виникла стрілянина. На жаль, загинули 10 людей.
- Раніше у місті Вірджинія-Біч сталося декілька інцидентів зі стріляниною. Тоді 8 людей постраждали, а 2 – померли.
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