У США сталася чергова стрілянина. Цього разу у місті Ноксвілль, штат Теннессі. Нападник відкрив вогонь у будівлі школи Austin-East Magnet High School.

Наразі відомо, що загинула одна людина (але чи це учень школи, чи дорослий – поліція не вказала). У перестрілці постраждав також офіцер поліції, який охороняв навчальний заклад.

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Стрілянина у школі в штаті Теннессі 12 квітня: що відомо

12 квітня у місті Ноксвілль (Теннессі, Сполучені Штати Америки) нападник увірвався у школу Austin-East Magnet та вчинив стрілянину. Поліція оперативно прибула на місце, але одна людина на той час вже загинула.

Під час спроби затримати нападника поранення зазнав офіцер поліції. Що цікаво, будівля школи була під охороною.

Зараз усіх учнів, не причетних до участі в інциденті, відпустили до родин. На місці злочину працюють представники кількох правоохоронних відомств США.



Ймовірний нападник на школу Ноксвілля / Фото з соцмереж

Також деякі ЗМІ (наприклад, Scallywagandvagabond, телеграм-канал Mash) заявили, що стрілка затримали – і це, мовляв, юнак-афроамериканець. Однак офіційного підтвердження цьому немає.

В abc News підтвердили інформацію про затримання нападника, але без подробиць про цього. Видання також повідомило, що правоохоронці прибули до школи за викликом про чоловіка, який "можливо мав зброю".

Стрілянина ж почалася, мовляв, тільки тоді, коли поліцейські наблизилися до підозрюваного.

Місцеві ЗМІ, як-от knox news, після інциденту б'ють на сполох – адже у 2021 році у Ноксвіллі від куль загинули вже щонайменше четверо підлітків.

Стрілянини у США у квітні 2021

6 квітня в Меріленді – на військовій базі "Форт Детрік", 3 жертви.

3 квітня – в Окрузі принца Джорджа, 3 жертви.

3 квітня – у Вілмінгтоні, Північна Кароліна, 3 жертви.

1 квітня – у місті Орандж в Каліфорнії, 4 жертви.

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