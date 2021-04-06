В американском штате Мэриленд 6 апреля произошла кровавая стрельба на военной базе "Форт Детрик". В результате инцидента погибли сразу 3 человека, в том числе и стрелок.

Впоследствии в ВМС США заявили, что стрельба произошла с участием американских моряков. По предварительным данным, нападавшим был 38-летний медицинский работник Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Важно Из-за стрельбы в поезде Константиновка – Киев офицеру Госспецсвязи объявили подозрение

Как пишет издание The Sun, нападавший хотел проникнуть на территорию военной базы "Форт Детрик". Во время этого он смертельно ранил двух человек. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то пострадавшие уже были в критическом состоянии.

По предварительным данным, подозреваемого ликвидировали сотрудники базы. Медики лишь констатировали смерть нападавшего.

В США на военной базе произошла стрельба / Фото The Sun

Также сообщается, что власти вынужденно закрыли все школы района и приказали местным жителям не покидать свои дома. На месте стрельбы сейчас работает ФБР. Именно они и будут выяснять все обстоятельства стрельбы.