В Округе принца Джорджа, что в американском штате Мэриленд, утром субботы, 3 апреля нашли мертвыми трех человек. Вероятно, они погибли в результате стрельбы, которая произошла ночью.

В Департаменте полиции округа заявили, что выстрелы в этом районе были слышны около 03:00. Правоохранители считают, что стрельба не была случайной.

Читайте также Неизвестный пытался протаранить ворота Капитолия в США

Полиция расследует преступление

Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели территорию и обнаружили автомобиль с тремя людьми, у которых были огнестрельные ранения несовместимые с жизнью.

Отмечается, что двух мужчин нашли мертвыми внутри транспортного средства и еще одно тело женщины лежало рядом с машиной.

Оперативники, расследующие преступление, не считают, что оно было случайным. Они продолжают работать над поиском подозреваемых и установлением мотивов.

Обратите внимание! В течение текущих суток это уже вторая стрельба в Соединенных Штатах. В результате первой в Уилмингтоне (штат Северная Каролина) погибли 3 человека и еще 4 пострадали.

Стрельба в США: последние новости