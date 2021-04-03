В США вторая стрельба за день: мертвыми нашли 3 человека
В Округе принца Джорджа, что в американском штате Мэриленд, утром субботы, 3 апреля нашли мертвыми трех человек. Вероятно, они погибли в результате стрельбы, которая произошла ночью.
Источник:Wusa9
В Департаменте полиции округа заявили, что выстрелы в этом районе были слышны около 03:00. Правоохранители считают, что стрельба не была случайной.
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Полиция расследует преступление
Прибыв на место происшествия, полицейские осмотрели территорию и обнаружили автомобиль с тремя людьми, у которых были огнестрельные ранения несовместимые с жизнью.
Отмечается, что двух мужчин нашли мертвыми внутри транспортного средства и еще одно тело женщины лежало рядом с машиной.
Оперативники, расследующие преступление, не считают, что оно было случайным. Они продолжают работать над поиском подозреваемых и установлением мотивов.
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