Неизвестный пытался протаранить ворота Капитолия в США: есть раненые
В Вашингтоне неизвестный пытался протаранить ворота Капитолия. В результате действий преступника пострадали двое правоохранителей.
Источник:Полиция Капитолия в твиттере
В полиции Капитолия отметили, что мужчину, который пытался ворваться на территорию, уже задержали. Двух раненых полицейских – госпитализировали.
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Из-за внешней угрозы безопасности все здания были заблокированы. Сотрудникам приказали не заходить и не выходить из них. Правоохранители также перекрыли дороги.
Прибыл вертолет
На место происшествия прибыли правоохранители, а также вызвали вертолет.
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