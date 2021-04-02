В Вашингтоне неизвестный пытался протаранить ворота Капитолия. В результате действий преступника пострадали двое правоохранителей.

В полиции Капитолия отметили, что мужчину, который пытался ворваться на территорию, уже задержали. Двух раненых полицейских – госпитализировали.

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Из-за внешней угрозы безопасности все здания были заблокированы. Сотрудникам приказали не заходить и не выходить из них. Правоохранители также перекрыли дороги.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Прибыл вертолет

На место происшествия прибыли правоохранители, а также вызвали вертолет.