У Вашингтоні невідомий намагався протаранити ворота Капітолію. Унаслідок дій злочинця постраждали двоє правоохоронців.

У поліції Капітолію зазначили, що чоловіка, який намагався увірватися на територію, вже затримали. Двох поранених поліцейських – госпіталізували.

Читайте також У Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину: загинули 4 людей, серед яких – дитина

Через зовнішню загрозу безпеці усі будівлі були заблоковані. Співробітникам наказали не заходити та не виходити з них. Правоохоронці також перекрили дороги.

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Прибув гелікоптер

На місце події прибули правоохоронці, а також викликали гелікоптер.