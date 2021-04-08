В американском городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина 8 апреля произошла жуткая стрельба. В результате нее застрелили 5 человек, среди них – известный в городе врач.

Правоохранители нашли погибших в их доме. Виновника стрельбы уже задержали.

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Детали трагедии

По данным полицейских, стрельбу открыл темнокожий мужчина в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Его уже задержали правоохранители, однако причину такого поступка пока не разглашают.

Что известно о жертвах

От огнестрельных ранений погибли:

70-летний врач,

его 69-летняя жена,

их маленькие внуки (мальчик и девочка),

мужчина, работавший в их доме.

Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома. Они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений,

– говорится в заявлении полиции.

Город Рок Хилл, где произошла стрельба: карта