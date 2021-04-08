В США расстреляли известного врача: всего погибло 5 человек, в том числе дети
В американском городе Рок-Хилл в штате Южная Каролина 8 апреля произошла жуткая стрельба. В результате нее застрелили 5 человек, среди них – известный в городе врач.
Источник:твитер местной полиции
Правоохранители нашли погибших в их доме. Виновника стрельбы уже задержали.
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Детали трагедии
По данным полицейских, стрельбу открыл темнокожий мужчина в черной толстовке с капюшоном и в камуфляжных штанах. Его уже задержали правоохранители, однако причину такого поступка пока не разглашают.
Что известно о жертвах
От огнестрельных ранений погибли:
- 70-летний врач,
- его 69-летняя жена,
- их маленькие внуки (мальчик и девочка),
- мужчина, работавший в их доме.
Роберт Лесли и его жена Барбара Лесли были обнаружены дома. Они, а также двое их внуков умерли от огнестрельных ранений,
– говорится в заявлении полиции.
Город Рок Хилл, где произошла стрельба: карта
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