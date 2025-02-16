Эту инициативу продолжат. Такое заявление он сделал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Что известно о продолжении инициативы

Чешский лидер объяснил, что финансирование поставок боеприпасов обеспечено до апреля 2025 года. Но он рассказал, что после этого помощь будет продолжаться и дальше.

Мы получили от наших союзников достаточно ресурсов, чтобы покрыть потребности Украины до апреля этого года, а также здесь, на конференции, я провел переговоры с союзниками, чтобы рассмотреть возможность предоставления больших ресурсов,

– заявил он.

По его словам, союзники должны поддерживать Украину, пока не будет выполнено мирное соглашение в вопросе войны России против Украины, и пока не будет уверенности в том, что наше государство "может стоять на собственных ногах".

Отмечается, что в рамках инициативы Прага использует дипломатический, деловой и промышленный опыт для поиска крупнокалиберных боеприпасов по всему миру и отправляет их в Украину при финансировании союзников по НАТО.

К слову, в июле Украина и Чехия подписали соглашение по безопасности, предусматривающее продолжение поддержки нашей страны, усиление сотрудничества в военно-технической сфере, прежде всего речь идет о боеприпасах малого и крупного калибров, а также совместное производство.