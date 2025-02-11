Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации Кита Келлога и министра иностранных дел Чехии Яна Липавского в соцсети Х. Они поделились итогами встречи.

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Как состоялись встречи

Специальный представитель президента США сообщил, что провел замечательную встречу с министрами иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Байбой Браже, Кястутисом Будрисом и Маргусом Цахкной соответственно.

Он отметил, что ключевым вопросом был "путь к миру в Украине". После встречи Кит Келлог также добавил, что Эстония, Латвия и Литва являются важнейшими стратегическими партнерами для Соединенных Штатов.

Он назвал встречу с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским конструктивной, стороны обсудили шаги для обеспечения устойчивого мира в Украине и прекращения войны, а также безопасность в Европе.

В свою очередь чешский министр рассказал, что Келлог был заинтересован в том, какое в Чехии мнение по вопросу российской агрессии.

Украине нужно быть достаточно вооруженной, чтобы вести переговоры с сильной позиции. Очевидно, в интересах Чехии, чтобы Россия больше никогда не решилась напасть на ее соседа,

– рассказал Липавский.

Более того, специальный представитель американского лидера также встретился с послом Италии в США Марией Анджелой Заппией. Они обсудили сотрудничество по вопросу восстановления стабильности и мира в Украине и регионе.

Он назвал Италию ценным трансатлантическим партнером. Также дискуссии по этому поводу Келлог провел с послом Великобритании в США Питером Мандельсоном и советником премьера Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом.

К слову, Bloomberg сообщило, что в ближайшие недели Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования войны в Украине. Ожидается, что перед этим он соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции.