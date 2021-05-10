9 травня у місті Колорадо-Спрінгс у штаті Колорадо в США сталася трагедія. Під час стрілянини на святкуванні дня народження загинули 7 людей.

Як повідомила пресслужба поліції міста, нападник зі зброєю атакував людей, а потім застрелився. Решту обставин події з'ясовуватиме слідство.

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Стрілянина в Колорадо 9 травня: що відомо

На початку доби 9 травня – о 00:18 – поліція міста Колорадо-Спрінгс отримала повідомлення про напад зі зброєю.

Все сталося у парку, де люди відпочивали у трейлерах.

В одному з них відбувалося святкування дня народження.

Нападник під'їхав до того трейлера, витягнув зброю і відкрив вогонь.

А потім заподіяв собі смерть.

Поліція після прибуття на місце знайшла 6 загиблих.

Ще 1 поранена людина померла в лікарні.

За попередніми даними, нападник – хлопець однієї з загиблих.

Ми неймовірно приголомшені. Кожен із нас сподівається, що такого ніколи не станеться у його громаді, в його домі. Але коли таке стається... Неможливо замінити тих, кого ми втратили. Мої співчуття тим, хто сьогодні зазнав такої втрати. І моя клятва, що влада зробить усе, аби знайти відповіді, яких ви потребуєте,

– прокоментував трагедію шеф поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ніскі.

Стрілянини у США не вперше відбуваються у травні