9 мая в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо в США произошла трагедия. Во время стрельбы на праздновании дня рождения погибли 7 человек.

Как сообщила пресс-служба полиции города, мужчина с оружием атаковал людей, а потом застрелился. Остальные обстоятельств происшествия будет выяснять следствие.

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Стрельба в Колорадо 9 мая: что известно

В начале суток 9 мая – в 00:18 – полиция города Колорадо-Спрингс получила сообщение о нападении с оружием.

Все произошло в парке, где люди отдыхали в трейлерах.

В одном из них проходило празднование дня рождения.

Напавший подъехал к тому трейлеру, вытащил оружие и открыл огонь.

А потом покончил с собой.

Полиция по прибытии на место нашла 6 погибших.

Еще 1 раненый человек умер в больнице.

По предварительным данным, напавший – парень одной из погибших.

Мы невероятно потрясены. Каждый из нас надеется, что такого никогда не произойдет в его общине, доме. Но когда такое происходит... Невозможно заменить тех, кого мы потеряли. Мои соболезнования тем, кто сегодня познал такую потерю. И моя клятва: власть сделает все, чтобы найти ответы, в которых вы нуждаетесь,

– прокомментировал трагедию шеф полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.

Стрельба в США не впервые случается в мае