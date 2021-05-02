Неизвестный открыл стрельбу в казино в США: есть пострадавшие – видео
В американском штате Висконсин неизвестный открыл стрельбу в казино. В результате инцидента по меньшей мере семь человек получили ранения.
Источник:CBS 58
По данным местных властей, стрельба произошла недалеко от города Грин-Бей в субботу, 1 мая, около 19:30 по местному времени.
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Полиция задержала злоумышленника
Персонал игорного заведения Oneida сообщил, что мужчину, которого подозревают в нанесении ранений 7 людям, взяла под стражу полиция. О состоянии здоровья пострадавших информации пока нет.
На месте происшествия находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Они проводят осмотр здания, где велась стрельба. Правоохранители также призывают людей избегать этот район.
Стрельба в США: другие случаи
- В городе Остин, что в американском штате Техас, 18 апреля случилась стрельба, в результате которой погибли 3 человека.
- В Индианаполисе в США 15 апреля произошла стрельба. Мужчина убил 8 человек и еще 4 получили ранения.
- В Техасе 9 апреля мужчина ворвался на мебельную фабрику и подстрелил 6 гражданских.
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