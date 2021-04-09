В Техасе мужчина ворвался на мебельную фабрику и подстрелил 6 человек
Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets в Техасе, США. Район оцепила полиция, стрелка ищут.
Источник:KBTX
Известно по меньшей мере о 6 раненых. Несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии.
В этот же день В США расстреляли известного врача: всего погибло 5 человек, среди которых и дети
Стрельба в Техасе 8 апреля: что известно
8 апреля посреди дня на мебельной фабрике в штате Техас (США) произошла стрельба.
- Правоохранители подтвердили, что в здании Kent Moore Cabinets в городке Брайан от пуль пострадали несколько человек – как минимум 6. Они находятся в больнице, среди них есть и такие, чье состояние критическое.
- Район оцепила полиция. По официальным сообщениям, открывшего стрельбу человека – сейчас ищут. Однако некоторые местные СМИ пишут, что стрелка задержали – и это 22-летний местный студент.
Заметим, уже в апреле в США зафиксировали несколько массовых убийств:
- 6 апреля в штате Мэриленд произошла кровавая стрельба на военной базе "Форт Детрик", погибли 3 человека.
- 3 апреля также в Мэриленде в Округе принца Джорджа нашли мертвыми 3 человек, погибших из-за стрельбы.
- В тот же день 3 человека погибли во время стрельбы на домашней вечеринке в Уилмингтоне, Северная Каролина.
- 1 апреля стало известно, что в Орандже в Калифорнии в деловом комплексе мужчина убил 3 взрослых и ребенка.
Поделиться новостью