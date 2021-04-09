Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в здании мебельной фабрики Kent Moore Cabinets в Техасе, США. Район оцепила полиция, стрелка ищут.

Известно по меньшей мере о 6 раненых. Несколько человек находятся в больнице в критическом состоянии.

В этот же день В США расстреляли известного врача: всего погибло 5 человек, среди которых и дети

Стрельба в Техасе 8 апреля: что известно

8 апреля посреди дня на мебельной фабрике в штате Техас (США) произошла стрельба.

Правоохранители подтвердили, что в здании Kent Moore Cabinets в городке Брайан от пуль пострадали несколько человек – как минимум 6 . Они находятся в больнице, среди них есть и такие, чье состояние критическое.

как минимум 6 Район оцепила полиция. По официальным сообщениям, открывшего стрельбу ч еловека – сейчас ищут. Однако некоторые местные СМИ пишут, что стрелка задержали – и это 22-летний местный студент.

МАССОВАЯ СТРЕЛЬБА В БРАЯНЕ. Это последний. 3:32 вечера pic.twitter.com/0eHqbmyOpq - Rusty Surette (@KBTXRusty) 8 апреля 2021 г.

# LastHour - Стрельба в Брайане, штат Техас. По данным местных СМИ, в результате этого нападения около офисов Kent Moore Cabinets пострадали не менее 6 человек. 22-летний студент колледжа был арестован и обвинен. #CampusTV pic.twitter.com/8uhhmLQo8g - Campus Television (@CampusTvhn) 8 апреля 2021 г.

Заметим, уже в апреле в США зафиксировали несколько массовых убийств: