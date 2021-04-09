Невідомий зловмисник учинив стрілянину в будівлі меблевої фабрики Kent Moore Cabinets у Техасі, США. Район оточила поліція, стрілка шукають.

Наразі відомо про щонайменше 6 поранених. Кілька людей перебувають у лікарні в критичному стані.

Цього ж дня У США розстріляли відомого лікаря: загалом загинуло 5 людей, серед яких і діти

Стрілянина в Техасі 8 квітня: що відомо

8 квітня посеред дня на меблевій фабриці у штаті Техас (Сполучені Штати Америки) сталася стрілянина.

Правоохоронці підтвердили, що у будівлі Kent Moore Cabinets у містечку Браян від куль постраждали кілька людей – щонайменше 6. Вони перебувають у лікарні, серед них є й такі, чий стан критичний.

Район оточила поліція. За офіційними повідомленнями, людину, яка вчинила стрілянину – наразі шукають. Утім, деякі ЗМІ місцеві пишуть, що стрілка затримали – і це 22 річний місцевий студент.

MASS SHOOTING IN BRYAN. This is the latest. 3:32 pm pic.twitter.com/0eHqbmyOpq — Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021

#ÚltimaHora - Tiroteo en Bryan, Texas. De acuerdo a medios locales este ataque ha dejado lesionadas al menos a 6 personas cerca de las oficinas corporativas de Kent Moore Cabinets. Un estudiante universitario de 22 años fue arrestado y acusado. #CampusTV pic.twitter.com/8uhhmLQo8g — Campus Televisión (@CampusTvhn) April 8, 2021

Зауважимо, вже у квітні у США зафіксували кілька масових вбивств: