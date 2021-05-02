Невідомий відкрив стрілянину в казино у США: є постраждалі – відео
В американському штаті Вісконсін невідомий відкрив стрілянину у казино. Внаслідок інциденту щонайменше семеро людей отримали поранення.
Джерело:CBS 58
За даними місцевої влади, стрілянина сталася недалеко від міста Грін-Бей у суботу, 1 травня, близько 19:30 за місцевим часом.
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Поліція затримала зловмисника
Персонал грального закладу Oneida повідомив, що чоловіка, якого підозрюють у нанесенні поранень 7 людям, взяла під варту поліція. Про стан здоров'я постраждали інформації наразі немає.
На місці події перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів. Вони проводять огляд будівлі, де велася стрільба. Правоохоронці також закликають людей уникати цей район.
Стрілянина у США: інші випадки
- У місті Остін, що в американському штаті Техас, 18 квітня трапилася стрілянина, внаслідок якої загинули 3 людини.
- В Індіанаполісі у США 15 квітня сталась стрілянина. Чоловік вбив 8 осіб і ще 4 – отримали поранення.
- У Техасі 9 квітня чоловік увірвався на меблеву фабрику і підстрелив 6 цивільних.
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