У місті Остін, що в американському штаті Техас, 18 квітня трапилася стрілянина. Поліція досі розшукує нападника, який втік з місця події.

Деталі стрілянини у Техасі

Зловмисник відкрив вогонь по людях. Внаслідок цього 3 осіб загинули.

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Поліцейські розшукують нападника. Вони заборонили людям виходити зі своїх будинків, а також закликали уникати район, в якому трапилася стрілянина. Кілька годин правоохоронці вважали, що стрілець "досі активний".

Що відомо про нападника

Згодом поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного. Ним виявився 41-річний Стівен Ніколас Бродерік, який раніше працював заступником шерифа округу Тревіс.

Правоохоронці вважають, що зловмисник та його жертви були знайомі. Однак у яких саме відносинах вони перебували наразі невідомо.

Дивіться відео з місця стрілянини у США:

Lots of you know I live in this area. We just received a second text alert, saying the situation is ongoing and dangerous. This was the scene around noon. I have been sheltered in place since. https://t.co/FBPaeHe5r3 pic.twitter.com/SZxql0fX0w — Meg Bonacorsi (@megbonacorsi) April 18, 2021

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