В американські школі Austin-East Magnet High School, що у штаті Теннессі трапилася стрілянина 12 квітня. Відомо, що її розпочав учень школи, який приніс із собою зброю.

Нападником виявився учень

Поліція прибула на місце події після повідомлення про те, що в навчальному закладі перебуває озброєна людина. Правоохоронці виявили чоловіка у шкільній вбиральні.

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Поліцейські наказали, аби озброєний вийшов з туалету, однак той відмовився. При наближенні офіцерів він відкрив вогонь і влучив у правоохоронця. Нападника одразу застрелили. Згодом з'ясувалося, що він був учнем школи,

– мовиться у повідомленні.

Унаслідок перестрілки поліцейського відвезли у лікарню.

Зауважимо, видання додало, що напередодні губернатор Теннессі Білл Лі підписав закон, що дозволяє більшості дорослих від 21 року носити вогнепальну зброю без дозволу і перевірки біографії.

Деталі стрілянини у Теннессі

Інцидент трапився місті Ноксвілль близько 15:15.

Будівля школи була під охороною, однак учню вдалося пронести зброю.

За даними видання Knox news, у 2021 році у Ноксвіллі від куль загинули вже щонайменше 4 підлітків.

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