Очередная стрельба в Техасе: мужчина убил 3 человек
В городе Остин, американского штата Техас, 18 апреля случилась стрельба. Полиция до сих пор разыскивает нападавшего, который скрылся с места происшествия.
Источник:Austin American Statesman
Детали стрельбы в Техасе
Злоумышленник открыл огонь по людям. В результате 3 человек погибли.
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Полицейские разыскивают нападавшего. Они запретили людям выходить из своих домов, а также призвали избегать район, в котором произошла стрельба. Несколько часов правоохранители считали, что стрелок "до сих пор активен".
Что известно о нападающем
Впоследствии полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний Стивен Николас Бродерик, ранее работавший заместителем шерифа округа Трэвис.
Правоохранители считают, что злоумышленник и его жертвы были знакомы. Однако в каких именно отношениях они находились пока неизвестно.
Смотрите видео с места стрельбы в США:
Последние подобные трагедии в Техасе
- 12 апреля ученик школы в городе Ноксвилль пронес с собой оружие. Когда туда приехали правоохранители, он закрылся в туалете и отказывался выходить. Полицейские сами начали пробираться к ученику, однако тот открыл огонь и ранил одного из копов. Несовершеннолетнего нападавшего сразу застрелили.
- 9 апреля работник мебельной фабрики открыл огонь по коллегам. В результате 5 человек получили ранения.
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