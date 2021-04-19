В городе Остин, американского штата Техас, 18 апреля случилась стрельба. Полиция до сих пор разыскивает нападавшего, который скрылся с места происшествия.

Детали стрельбы в Техасе

Злоумышленник открыл огонь по людям. В результате 3 человек погибли.

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Полицейские разыскивают нападавшего. Они запретили людям выходить из своих домов, а также призвали избегать район, в котором произошла стрельба. Несколько часов правоохранители считали, что стрелок "до сих пор активен".

Что известно о нападающем

Впоследствии полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний Стивен Николас Бродерик, ранее работавший заместителем шерифа округа Трэвис.

Правоохранители считают, что злоумышленник и его жертвы были знакомы. Однако в каких именно отношениях они находились пока неизвестно.

Смотрите видео с места стрельбы в США:

Lots of you know I live in this area. We just received a second text alert, saying the situation is ongoing and dangerous. This was the scene around noon. I have been sheltered in place since. https://t.co/FBPaeHe5r3 pic.twitter.com/SZxql0fX0w — Meg Bonacorsi (@megbonacorsi) April 18, 2021

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