В США 28 апреля в результате многочасовой стрельбы погибли 5 человек. Двое из них были заместителями шерифа Северной Каролины.

Местные правоохранители получили сообщение от одного из работодателей о том, что его работник не приходит на работу уже несколько дней. После этого полицейские отправились к дому мужчины.

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Детали инцидента

Уже на месте правоохранители обнаружили, что работник забаррикадировался в доме.

После этого началась перестрелка, которая длилась почти 13 часов. Мужчина время от времени стрелял в направлении правоохранителей.

В результате во время спецоперации погибли 5 человек. В частности, речь идет о подозреваемом, его отчиме и матери. Также из-за стрельбы умерли 2 сотрудников местной полиции.

Это невероятно трагическая ситуация. Наши мысли и молитвы касаются всех причастных, а также их семей и нашей общины,

– заявил шериф округа Ватауга Лен Хагаман.

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Жителей, которые находились возле места инцидента, эвакуировали. Сейчас правоохранители выясняют мотивы такого поступка.