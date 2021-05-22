Про це у суботу, 22 травня, повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на департамент місцевої поліції.

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Двоє чоловіків загинули, ще вісім людей поранені внаслідок стрілянини в суботу в центрі Міннеаполіса,

– йдеться у повідомленні.

Деталі стрілянини у Міннеаполісі

Унаслідок перестрілки одна людина отримала важкі поранення, ще сім – мають травми, що не загрожують життю. Усі постраждалі, серед яких п'ятеро жінок, доставлені до місцевих медичних закладів одразу після інциденту.

За інформацію поліції, стрілянина, ймовірно, сталася після словесної перепалки, зброю застосовували дві людини. Наразі правоохоронці не розкривають детальнішої інформації про підозрюваних та мотиви інциденту.