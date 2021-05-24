Один из мужчин выхватил травматический пистолет и попал оппоненту в бедро. Об этом сообщают в полиции Запорожской области.

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Официальная версия полиции

Правоохранители отмечают, около 22:45 в полицию позвонил местный житель. Он рассказал, что возле "МакДрайв", расположенного в здании гипермаркета "Ашан", у него возник конфликт с неизвестным мужчиной.

Оппонент достал травматический пистолет и произвел в его сторону выстрел. После чего оставил оружие на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении.

В результате инцидента пострадавший получил травму в виде гематомы в области левого бедра. Однако от медицинской помощи он отказался.

Установлено, что травматический пистолет принадлежит жителю Запорожья 1982 года рождения. Полицией приняты меры для установления местонахождения и задержания нарушителя. Сейчас стрелка задержать не удалось,

– добавили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Обратите внимание! Depo.Запорожье пишет, что, по словам очевидцев, пистолет у стрелка отобрали люди, которые находились рядом, а его самого побили.