Один з конфліктуючих вихопив травматичний пістолет і поцілив опонентові в стегно. Про це повідомляють у поліції Запорізької області.

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Офіційна версія поліції

Правоохоронці зазначають, близько 22:45 у поліцію зателефонував місцевий житель. Він розповів, що біля "МакДрайву", розташованого у будівлі гіпермаркету "Ашан", у нього виник кофлікт з невідомим чоловіком.

Опонент дістав травматичний пістолет і зробив в його сторону постріл. Після чого залишив зброю на місці події і зник у невідомому напрямку.

Унаслідок інциденту постраждалий отримав травму у вигляді гематоми в області лівого стегна. Однак від медичної допомоги він відмовився.

Встановлено, що травматичний пістолет належить мешканцю Запоріжжя 1982 року народження. Поліцією вжиті заходи для встановлення місцезнаходження та затримання порушника. Наразі стрілка затримати не вдалося,

– додали правоохоронці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.