Інформацію про смерть постраждалого підтвердила речниця Національної поліції Запоріжжя Олена Лебединська.
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Стрілянина у Кирилівці
Стрілянина сталася у селищі Кирилівка на Приморському бульварі близько 01:00. Унаслідок інциденту вогнепальні поранення отримали двоє мешканців Запоріжжя.
- 18-річний – поранення черевної порожнини:
- 46-річний – поранення голови, тулуба й кінцівок.
Медики декілька днів боролися за життя молодого хлопця, але, на жаль, не змогли його врятувати. У п'ятницю, 21 травня, стало відомо, що він помер у реанімації.
Злочинця спіймали правоохоронці
Працівники карного розшуку Нацполіції області разом з колегами-поліцейськими о 04:00 впіймали зловмисника. Слідчі встановили, що підозрюваний – 34-річний житель Дніпропетровської області.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом замаху на злочин та умисного вбивства. Також розглядають питання про відкриття кримінальної справи через хуліганство. Тривають слідчі дії.