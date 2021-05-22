Информацию о смерти пострадавшего подтвердила пресс-секретарь Национальной полиции Запорожья Елена Лебединская.

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Стрельба в Кирилловке

Стрельба произошла в поселке Кирилловка на Приморском бульваре около 01:00. В результате инцидента огнестрельные ранения получили двое жителей Запорожья.

18-летний – ранение брюшной полости:

46-летний – ранение головы, туловища и конечностей.

Медики несколько дней боролись за жизнь молодого парня, но, к сожалению, не смогли его спасти. В пятницу, 21 мая, стало известно, что он скончался в реанимации.

Преступника поймали правоохранители

Работники уголовного розыска Нацполиции области вместе с коллегами-полицейскими в 04:00 поймали злоумышленника. Следователи установили, что подозреваемый – 34-летний житель Днепропетровской области.

Правоохранители открыли уголовные производства по факту покушения на преступление и умышленного убийства. Также рассматривают вопрос об открытии уголовного дела за хулиганство. Продолжаются следственные действия.

Обратите внимание! Предварительно следователи установили, что между двумя компаниями мужчин возник конфликт и началась драка. После ее окончания злоумышленник вернулся уже с ружьем и открыл стрельбу.