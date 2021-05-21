Чому виникла стрілянина
У полі біля села Новоінгулка між двома групами людей виник конфлікт. 30-річний миколаївець викрав телефон в іншого учасника суперечки.
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Погрожуючи застосуванням насильства, він заволодів мобільним телефоном одного з учасників конфлікту. Після цього, за попередньою змовою з невстановленою особою, чоловік декілька разів вистрілив ще в одного учасника конфлікту,
– розповіли поліцейські.
Зловмисник поранив чоловіка у стегно. Внаслідок стрілянини поранення отримав і сам нападник.
Стрілка затримали
Чоловіку повідомили про підозру у розбійному нападі і замаху на вбивство.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тисяч гривень.
Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські розшукують інших причетних злочину, аби надати їх діям правову кваліфікацію.
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