Чому виникла стрілянина

У полі біля села Новоінгулка між двома групами людей виник конфлікт. 30-річний миколаївець викрав телефон в іншого учасника суперечки.

Читайте також У Києві сталася стрілянина на Верховинній, є поранений: відео

Погрожуючи застосуванням насильства, він заволодів мобільним телефоном одного з учасників конфлікту. Після цього, за попередньою змовою з невстановленою особою, чоловік декілька разів вистрілив ще в одного учасника конфлікту,
– розповіли поліцейські.

Зловмисник поранив чоловіка у стегно. Внаслідок стрілянини поранення отримав і сам нападник.

Стрілка затримали

Чоловіку повідомили про підозру у розбійному нападі і замаху на вбивство. 

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські розшукують інших причетних злочину, аби надати їх діям правову кваліфікацію. 

До теми У США невідомі обстріляли автобус для вечірок: є жертви та поранені