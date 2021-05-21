Почему возникла стрельба
В поле возле села Новоингуловка между двумя группами людей возник конфликт. 30-летний николаевец похитил телефон у другого участника спора.
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Угрожая применением насилия, он завладел мобильным телефоном одного из участников конфликта. После этого, по предварительному сговору с неустановленным лицом, человек несколько раз выстрелил еще в одного участника конфликта,
– рассказали полицейские.
Злоумышленник ранил мужчину в бедро. В результате стрельбы ранения получил и сам нападающий.
Стрелка задержали
Мужчине сообщили о подозрении в разбойном нападении и покушении на убийство.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 227 тысяч гривен.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Полицейские разыскивают других причастных к преступлению, чтобы предоставить их действиям правовую квалификацию.
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