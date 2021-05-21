Почему возникла стрельба

В поле возле села Новоингуловка между двумя группами людей возник конфликт. 30-летний николаевец похитил телефон у другого участника спора.

Читайте также В Киеве произошла стрельба на Верховинной, есть раненый: видео

Угрожая применением насилия, он завладел мобильным телефоном одного из участников конфликта. После этого, по предварительному сговору с неустановленным лицом, человек несколько раз выстрелил еще в одного участника конфликта,

– рассказали полицейские.

Злоумышленник ранил мужчину в бедро. В результате стрельбы ранения получил и сам нападающий.

Стрелка задержали

Мужчине сообщили о подозрении в разбойном нападении и покушении на убийство.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 227 тысяч гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Полицейские разыскивают других причастных к преступлению, чтобы предоставить их действиям правовую квалификацию.

Обратите внимание! 19 мая на одесском СТО произошла стрельба. Вследствие нее огнестрельные ранения туловища получили 2 мужчин. В городе объявляли план "Перехват".

К теме В США неизвестные обстреляли автобус для вечеринок: есть жертвы и раненые