Инцидент произошел на улице Софьи Петровской, в квартале в Умани, где проживают хасиды. Стрельбу неизвестный открыл средь бела дня – примерно в 15:00.

Напомним В результате стрельбы в Умани получили ранения двое хасидов

Стрельба в Умани: что известно

На месте обнаружили двух пострадавших. Оба – граждане Израиля.

Один из мужчин получил ранение грудной клетки, другой – в руку.

Нападающий после атаки скрылся в неизвестном направлении.

В конце концов, после недолгих поисков на него удалось выйти: правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей.

Стрелком оказался 22-летний гражданин Израиля.

Мотив нападения – ссора. Мужчины сидели в гостинице и между ними произошел конфликт. Тогда один из них достал оружие и выстрелил в оппонентов.

Что грозит нападающему

Мужчину нашли и задержали. На данный момент полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Умани решает вопрос об объявлении нападающему подозрения и избрании меры пресечения. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.